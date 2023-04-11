Лихачей в России не будут лишать водительских прав за систематические нарушения ПДД, считают депутаты Госдумы, ранее принявшие законопроект в первом чтении.
Однако предложение было отклонено из-за длительного рассмотрения, которое длилось с мая 2016 года. В итоге законодатели сослались на статью 123 регламента Госдумы, которая признала законопроект устаревшим.
Олег Нилов, первый заместитель руководителя фракции партии "Справедливая Россия", заявил, что за годы рассмотрения законопроекта в России была введена уголовная ответственность и множество других наказаний за систематические нарушения правил дорожного движения. Поэтому законодатели решили, что поправки, связанные с лишением водительских прав, потеряли свою актуальность.
Однако Нилов подчеркнул, что в России можно разработать более эффективные меры наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Он рекомендовал властям ввести жесткие санкции для водителей, проявляющих агрессивное поведение за рулем.
В июле прошлого года в России было предложено лишать водительских прав за агрессивное вождение. Однако для применения максимального наказания необходимо было выполнить несколько условий.
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