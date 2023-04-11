Без лишения прав для безрассудных водителей: Российские законодатели предлагают наказывать за агрессивное вождение

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Лихачей в России не будут лишать водительских прав за систематические нарушения ПДД, считают депутаты Госдумы, ранее принявшие законопроект в первом чтении.

Однако предложение было отклонено из-за длительного рассмотрения, которое длилось с мая 2016 года. В итоге законодатели сослались на статью 123 регламента Госдумы, которая признала законопроект устаревшим.

Альтернативные наказания за нарушение правил дорожного движения

Олег Нилов, первый заместитель руководителя фракции партии "Справедливая Россия", заявил, что за годы рассмотрения законопроекта в России была введена уголовная ответственность и множество других наказаний за систематические нарушения правил дорожного движения. Поэтому законодатели решили, что поправки, связанные с лишением водительских прав, потеряли свою актуальность.

Более эффективные санкции за агрессивное вождение

Однако Нилов подчеркнул, что в России можно разработать более эффективные меры наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Он рекомендовал властям ввести жесткие санкции для водителей, проявляющих агрессивное поведение за рулем.

Лишение прав за агрессивное вождение

В июле прошлого года в России было предложено лишать водительских прав за агрессивное вождение. Однако для применения максимального наказания необходимо было выполнить несколько условий.

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