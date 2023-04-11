Цены на подержанные автомобили в России падают

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Стоимость подержанных автомобилей в России вернулась к уровню первого квартала прошлого года, сообщает Национальное агентство промышленной информации. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало изменения стоимости автомобилей возрастом до трех лет с первого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года. Данные показывают, что средняя цена подержанного автомобиля в сегменте масс-маркет в настоящее время составляет 2,746 млн рублей, а в премиум-сегменте — 7,572 млн рублей, что практически соответствует уровню начала прошлого года.

Снижение цен на трехлетние автомобили

После значительного роста цен во втором квартале 2022 года произошла коррекция, говорят эксперты. Средняя цена трехлетнего подержанного автомобиля снизилась на 17,8 процента, а цены на автомобили бюджетного сегмента — на девять процентов.

Цены на автомобили премиум- и масс-маркета

В первом квартале 2022 года средняя цена на премиальный автомобиль возрастом до трех лет составила 7,629 миллиона рублей, а на автомобили массового сегмента — 2,618 миллиона рублей. Во втором квартале цена премиальных моделей выросла до 8,356 миллиона рублей, а бюджетных автомобилей — до 2,814 миллиона рублей. Однако после периода взлетов и падений оба сегмента вернулись на прошлогодний уровень.

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ВОТ ЭТО Цены!!! Б/У автомобили Февраль 2023