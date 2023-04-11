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TOGG начнет экспорт национальных электромобилей

2:02
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TOGG, турецкая автомобильная инициативная группа, собирается начать экспорт своих национальных электромобилей в Туркменистан, став первой страной, получившей эти автомобили.

TOGG начнет экспорт национальных электромобилей

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, во всем мире растет интерес к "зеленым" автомобилям, особенно в странах Центральной Азии. TOGG может экспортировать в Туркменистан только белые автомобили, поскольку все другие цвета там запрещены.

Первый электрический кроссовер TOGG, T10X, был недавно приобретен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он взял два кроссовера, один из которых будет служить в качестве служебного автомобиля, а другой — для личного пользования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также получил кроссовер TOGG, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев станет еще одним высокопоставленным владельцем.

Пока нет информации о том, когда начнутся поставки электромобилей в Туркменистан и в каких количествах, но страна запросила исключительно белые автомобили.

В течение нескольких лет автомобили любого другого цвета были запрещены в Туркменистане, а в 2020 году водителей обязали перекрашивать даже черные детали экстерьера, ссылаясь на предпочтения президента Гурбангулы Бердымухамедова.

У TOGG большие планы по экспорту за пределы Туркменистана, и она нацелена на Европу, начиная с Германии. Компания уже получила патентный документ на интерьер своего автомобиля в России, но он не гарантирует выход модели на рынок и часто используется для защиты дизайна от кражи.

Модель TOGG T10X — единственная известная на данный момент, построенная на совершенно новой платформе и доступная в двух версиях: с передним и полным приводом. Первый вариант оснащен 200-сильным двигателем, а второй — более мощным 400-сильным.

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TOGG переходит от слов к делу | Новости с колёс №2275
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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