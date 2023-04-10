Возрождение российской автомобильной промышленности: "Обнуление" патентов из "недружественных стран"

В нынешнюю эпоху экономических санкций Россия рассматривает возможность "обнуления" патентов на автомобили и комплектующие из "недружественных стран".
Валерий Васильев, заместитель главы экономического комитета Совета Федерации, предложил использовать иностранную интеллектуальную собственность в отечественной автомобильной промышленности.
По мнению сенатора, такие меры упростили бы процесс создания автомобилей для российских инженеров в условиях санкционной политики западных стран. Кроме того, поддержку российской автомобильной промышленности могло бы оказать разрешение на использование сертификата ОТТС, выданного в странах СНГ.
Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев недавно предложил "обнулить" патенты на автомобили и комплектующие из "недружественных стран".
По его словам, этот шаг мог бы упростить процесс создания автомобилей для российских инженеров, которые в настоящее время сталкиваются с трудностями, связанными с санкционной политикой западных стран. Васильев также предположил, что использование иностранной интеллектуальной собственности может быть полезным при создании отечественных автомобильных брендов.
Такой подход уже был принят Китаем, который в настоящее время является одной из ведущих стран в автомобильной промышленности. Васильев предлагает пойти по тому же пути, используя иностранную интеллектуальную собственность при разработке кузовов автомобилей, производстве запчастей и дизайне интерьера.
Еще одним способом поддержки отечественной автомобильной промышленности, по мнению Васильева, является введение временного признания сертификата одобрения типа автотранспортных средств, выданного в странах СНГ. Эта мера может быть распространена не только на грузовой транспорт, но и на легковые автомобили.
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