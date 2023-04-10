Щенок не пострадал после того, как был выброшен из автомобиля во время погони полиции Лос-Анджелеса

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Каждый день на дорогах и шоссе Лос-Анджелеса происходит множество полицейских погонь, поэтому редко какая из них выделяется. Однако когда под угрозой оказывается жизнь щенка, все становится несколько иначе.

Несмотря на то, что такие погони ставят под угрозу человеческие жизни, данная погоня примечательна тем, что в ней участвовал щенок. По данным Департамента полиции Лос-Анджелеса, в пятницу днем полицейские преследовали подозреваемого в попытке убийства и угона автомобиля 26 марта.

К сожалению, подобные инциденты нередки и в Лос-Анджелесе.

Во время погони по округу Лос-Анджелеса пассажиры автомобиля решили выбросить в окно дизайнерскую женскую сумочку, в которой находился милый щенок смешанной породы.

Непонятно, зачем им понадобилось выбрасывать живое существо из мчащегося на скорости автомобиля. Возможно, щенок должен был отвлечь внимание полиции?

Когда машину наконец остановили в городе Карсон, полицейские не стали объяснять, зачем подозреваемым понадобилось выбрасывать щенка за борт. Полицейским удалось достать щенка целым и невредимым, и в настоящее время он находится в службе помощи животным Южного Лос-Анджелеса.

Если щенок принадлежал одному из подозреваемых, то, скорее всего, ему будет найден новый хозяин.

Главный подозреваемый в погоне был обвинен в покушении на убийство за угон автомобиля 26 марта, а двум женщинам в машине были предъявлены обвинения в уклонении от полиции. Обвинения в жестоком обращении с животными не упоминались, но расследование все еще продолжается.

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