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Первый EV от Lamborghini будет спортивным автомобилем с удобными задними сиденьями

2:18
Авто

Lamborghini собирается представить свой первый серийный электромобиль к концу десятилетия. В отличие от других автопроизводителей, итальянский бренд разрабатывает совершенно новый модельный ряд, а не просто электрическую версию существующего автомобиля.

Первый EV от Lamborghini будет спортивным автомобилем с удобными задними сиденьями

По словам генерального директора компании Стефана Винкельмана, EV будет представлять собой большой туристический автомобиль с компоновкой сидений 2+2. Это знаменует возвращение Lamborghini в сегмент, который она покинула много лет назад.

Главный директор по маркетингу и продажам автопроизводителя Федерико Фоскини также сообщил, что задние сиденья в автомобиле будут не просто напоказ. Он также подтвердил, что сиденья будут "удобными" для двух взрослых людей, таким образом подразумевая, что автомобиль станет мостом между двухместными суперспортивными автомобилями Lamborghini и более семейным внедорожником Urus.

Фоскини отметил, что задние сиденья предстоящего EV будут достаточно просторными для двух взрослых, что относительно редко встречается среди автомобилей 2+2, доступных в настоящее время. Например, задние сиденья Porsche 911 в основном подходят для детей.

Однако такие исключения, как новый Maserati GranTurismo и Bentley Continental GT, достаточно просторны. Технические подробности, касающиеся характеристик автомобиля, не были предоставлены, поскольку он все еще находится на стадии разработки, и его запуск ожидается не ранее 2028 года.

Фоскини подтвердил, что команда разработчиков стремится к дальности хода более 300 миль, что очень важно, учитывая, что автомобиль будет полностью электрическим, без каких-либо других топливных альтернатив. Важно отметить, что окончательный показатель дальности хода будет зависеть от выбранного режима движения, как и в случае с двигателями внутреннего сгорания.

Более подробная информация о новой электрической модели ожидается в ближайшее время, а пока Lamborghini объявила о своем плане электрифицировать весь модельный ряд к 2024 году. 

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The FIRST Electric Lamborghini on the road.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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