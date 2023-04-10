NHTSA расследует дело Tesla, которая не остановилась перед школьным автобусом и сбила подростка

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Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование недавней аварии с участием автомобиля Tesla в округе Галифакс, Северная Каролина.

Авария произошла 15 марта, когда автомобиль Tesla Model Y 2022 года выпуска, предположительно с частично автоматизированной системой вождения, сбил 17-летнего ученика, который только что вышел из школьного автобуса. NHTSA направило группу для расследования инцидента, поскольку подозревает, что Tesla работала на системах помощи водителю, включая Autopilot и Full Self-Driving.

По данным Дорожного патруля штата, водитель Tesla не смог остановиться перед автобусом, который показывал все включенные предупреждающие устройства. Тиллман Митчелл, студент, на которого пришелся удар, был доставлен в больницу с травмами, угрожающими жизни, но через несколько дней после аварии сообщалось, что он находится в хорошем состоянии.

Это уже не первый случай, когда Tesla, работающие на системах Autopilot или Full Self-Driving, становятся причиной аварий. С 2016 года NHTSA направило следственные группы на более чем 30 инцидентов, в которых автомобили Tesla сбивали пешеходов, мотоциклистов, полуприцепы и припаркованные аварийные автомобили. В этих авариях погибли по меньшей мере 14 человек.

NHTSA также стало более активно заниматься проблемами безопасности Tesla, объявив о многочисленных отзывах и расследованиях.

В настоящее время оно расследует, как система Autopilot обнаруживает и реагирует на аварийные автомобили, припаркованные на шоссе, а в феврале оно оказало давление на компанию Tesla, заставив ее отозвать почти 363 000 автомобилей с программным обеспечением полного автономного вождения, которое может нарушать правила дорожного движения.

Майкл Брукс, исполнительный директор некоммерческого Центра автобезопасности в Вашингтоне, считает, что Tesla и NHTSA должны работать вместе, чтобы выяснить, почему автомобили не видят проблесковые маячки на школьных автобусах и машинах экстренных служб, и убедиться, что проблема устранена.

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