Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Электрический кабриолет Mini Cooper SE будет представлен в Шанхае
Первый EV от Lamborghini будет спортивным автомобилем с удобными задними сиденьями
Борзенко: российская армия ударит по ВСУ "трёхтысячными" бомбами
NHTSA расследует дело Tesla, которая не остановилась перед школьным автобусом и сбила подростка
Newsweek: "Танковый кулак" ВСУ не устоит перед российскими "Корнетами"
РИА Новости: боевики ВСУ попытались спасти раненого британского наёмника, но были уничтожены
Китай проложит свой подводный интернет-кабель, связывающий Восток и Запад стоимостью 500 миллионов долларов
60-летний певец Григорий Лепс вышел в свет со своей девушкой: "Это моя новая баба. Уже седьмая по счёту"
Sohu: Россия увела из-под носа США огромные богатства

Крейг Бридлав умер в возрасте 86 лет. Он ставил рекорды, а затем побивал их

3:18
Авто

Крейг Бридлав был выдающимся гонщиком, чьей миссией было победить само время. Он был прозван "самым быстрым человеком на земле" и недавно скончался в возрасте 86 лет. Страсть к скорости привела Бридлава на соляные равнины Бонневиля, где в 1960-х годах он установил множество рекордов скорости, достигнув скорости 400, 500, а затем и более 600 миль в час.

Крейг Бридлав умер в возрасте 86 лет. Он ставил рекорды, а затем побивал их

Все рекордные автомобили Бридлава носили имя "Дух Америки", а его репутация как земного астронавта была вполне заслуженной. Бывший пожарный из Лос-Анджелеса, он сконструировал уникальный автомобиль с тремя колесами, реактивным двигателем, формой ракеты и задним оперением, который больше напоминал бескрылый истребитель, чем автомобиль.

5 августа 1963 года Бридлав вошел в историю, создав свой первый ручной автомобиль с реактивным двигателем, строительство которого обошлось в 250 000 долларов. Он стремился превзойти рекорд в 394 миль/ч, установленный Джоном Коббом из Великобритании в 1947 году. Spirit of America пронесся по солончакам Бонневиля, разогнавшись до 388 миль/ч в одном направлении и 428 миль/ч в другом, достигнув средней скорости 407,45 миль/ч.

Хотя это был рекорд, он был недостаточно быстрым для Бридлава, который заявил: "Я думаю, что могу ехать быстрее".

В последующие годы другие гонщики пытались побить рекорды Бридлава, но он продолжал их опережать. В 1965 году он вернулся на солончаки с новым ракетомобилем, который теперь назывался "Дух Америки Соник I", который имел четыре колеса и использовал парашюты для торможения, аналогичные тем, что используются на космических кораблях, возвращающихся на Землю. 15 ноября 1965 года Бридлав установил новый рекорд в 600,601 миль/ч, включая обратный проход со скоростью 608,201 миль/ч, который держался в течение пяти лет до 1970 года.

Невероятные подвиги Бридлава принесли ему статус знаменитости, а спонсорская поддержка обеспечила ему шестизначный доход. Он вступил в ряды таких легендарных гонщиков, как Дэн Гурни, Эй Джей Фойт и Марио Андретти, которые прославились на всю страну.

Однако слава была недолгой. Деловые предприятия Бридлава провалились, а другие гонщики побили его рекорды. К 1970 году он жил над своим гаражом и ездил на ветхом "Бьюике" 1956 года, который он купил за 100 долларов, считая, что ездить быстрее 50 миль в час слишком опасно.

В заключение можно сказать, что страсть Крейга Бридлава к скорости и его решимость побить рекорды и победить время сделали его легендарной фигурой в мире автогонок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Крэйг Бридлав - рекорд скорости в 1963 году
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы

В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского
РВ: двое российских военных пошли на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами
Двое русских солдат закидали гранатами толпу боевиков ВСУ
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
Украине предстоит кровавая битва за Крым, показывают спутниковые снимки
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
Последние материалы
Эксперт по жестам Илья Анищенко проанализировал отношения Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука
ТАСС: в Запорожской области задержали агента Главного управления разведки МО Украины
США выдумали санкции против судей Грузии
В автоаварии погиб украинский экс-депутат Верховной Рады Владимир Стретович, возглавлявший захват храма
МК: губительный вирус Candida auris убивает треть заражённых в Соединённых Штатах Америки
Суррогатное материнство и ЭКО: почему Церковь против!
Вадим Трюхан: контрнаступление ВСУ будет ради капитуляции армии России
NYT: войска ВС России воспользуются истощением ПВО Украины и переломят ход СВО
Филипп Киркоров прокомментировал новость о разводе своего отца: "А зачем нужно было венчаться?"
В Сети появилось видео большой колонны британских бронеавтомобилей Mastiff ВСУ в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников