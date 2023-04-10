Крейг Бридлав умер в возрасте 86 лет. Он ставил рекорды, а затем побивал их

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Крейг Бридлав был выдающимся гонщиком, чьей миссией было победить само время. Он был прозван "самым быстрым человеком на земле" и недавно скончался в возрасте 86 лет. Страсть к скорости привела Бридлава на соляные равнины Бонневиля, где в 1960-х годах он установил множество рекордов скорости, достигнув скорости 400, 500, а затем и более 600 миль в час.

Все рекордные автомобили Бридлава носили имя "Дух Америки", а его репутация как земного астронавта была вполне заслуженной. Бывший пожарный из Лос-Анджелеса, он сконструировал уникальный автомобиль с тремя колесами, реактивным двигателем, формой ракеты и задним оперением, который больше напоминал бескрылый истребитель, чем автомобиль.

5 августа 1963 года Бридлав вошел в историю, создав свой первый ручной автомобиль с реактивным двигателем, строительство которого обошлось в 250 000 долларов. Он стремился превзойти рекорд в 394 миль/ч, установленный Джоном Коббом из Великобритании в 1947 году. Spirit of America пронесся по солончакам Бонневиля, разогнавшись до 388 миль/ч в одном направлении и 428 миль/ч в другом, достигнув средней скорости 407,45 миль/ч.

Хотя это был рекорд, он был недостаточно быстрым для Бридлава, который заявил: "Я думаю, что могу ехать быстрее".

В последующие годы другие гонщики пытались побить рекорды Бридлава, но он продолжал их опережать. В 1965 году он вернулся на солончаки с новым ракетомобилем, который теперь назывался "Дух Америки Соник I", который имел четыре колеса и использовал парашюты для торможения, аналогичные тем, что используются на космических кораблях, возвращающихся на Землю. 15 ноября 1965 года Бридлав установил новый рекорд в 600,601 миль/ч, включая обратный проход со скоростью 608,201 миль/ч, который держался в течение пяти лет до 1970 года.

Невероятные подвиги Бридлава принесли ему статус знаменитости, а спонсорская поддержка обеспечила ему шестизначный доход. Он вступил в ряды таких легендарных гонщиков, как Дэн Гурни, Эй Джей Фойт и Марио Андретти, которые прославились на всю страну.

Однако слава была недолгой. Деловые предприятия Бридлава провалились, а другие гонщики побили его рекорды. К 1970 году он жил над своим гаражом и ездил на ветхом "Бьюике" 1956 года, который он купил за 100 долларов, считая, что ездить быстрее 50 миль в час слишком опасно.

В заключение можно сказать, что страсть Крейга Бридлава к скорости и его решимость побить рекорды и победить время сделали его легендарной фигурой в мире автогонок.

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Крэйг Бридлав - рекорд скорости в 1963 году