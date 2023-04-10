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Автоэксперт счёл абсурдной идею об отсутствии ПТС у водителя

1:18
Авто

Одновременно с внесением законопроекта о смягчении наказания за отсутствие у водителя регистрационных документов на автомобиль в Государственную думу, независимый автоэксперт Дмитрий Попов указал на бесполезность такого законопроекта. В комментарии Телеканалу "360" он заявил, что действующие нормы уже регулируют этот вопрос.

Автоэксперт счёл абсурдной идею об отсутствии ПТС у водителя

Ранее Ярослав Нилов, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, заявил, что отсутствие документов на транспортное средство не влияет на безопасность дорожного движения, и следовательно, задерживать автомобиль в таком случае не нужно.

Эксперт в области автомобильной техники напомнил, что за последние несколько лет документы на автомобиль хранятся в электронном облаке у ГИБДД.

Согласно его словам, теоретически проверить наличие электронного ПТС всегда возможно у ГИБДД. Однако, идея проверки наличия электронных документов противоречит поправкам в правила электронного документооборота. Также он отметил, что проблема, которая была поднята, не имеет смысла и значения, поскольку она не предусмотрена ни отстранением водителя, ни задержанием по статье 12.3, части 2 КоАП.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Игорь Моржаретто
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