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Илон Маск говорит, что он "тупит гораздо чаще, чем мне хотелось бы" в дискуссии в Twitter

1:41
Авто

Похоже, что Илон Маск ответил на дискуссию в Твиттере о его стиле управления, который стал объектом более пристального внимания с тех пор, как он взял под контроль платформу социальных сетей.

Илон Маск говорит, что он "тупит гораздо чаще, чем мне хотелось бы" в дискуссии в Twitter

Один из пользователей Twitter не согласился с Маском по поводу доступности Teslas и спроса на его автомобили, что побудило одного из поклонников Маска ответить: "Думать, что ты умнее Илона Маска".

Затем оригинальный пользователь сказал, что он не считает себя умнее Илона, но это не значит, что он или руководство все понимает на 100% правильно. Whole Mars Catalog, аккаунт, который часто взаимодействует с генеральным директором Tesla, похоже, согласился и похвалил открытость методов управления компаниями Маска.

Сам Маск признался, что он "тупит гораздо чаще, чем мне хотелось бы!".

С тех пор как в конце октября Маск возглавил Twitter, его методы преобразования компании подвергались сомнению. Он сократил более половины персонала и уволил некоторых топ-менеджеров, а также работников, критиковавших его руководство.

В ноябре он также поставил сотрудникам ультиматум, попросив их принять его видение "Twitter 2.0", которое, по его словам, предполагает "долгие часы работы с высокой интенсивностью", или быть уволенными.

В конце марта он отменил политику работы на дому, сказав оставшимся сотрудникам, что приходить в офис необязательно. Его стиль управления в других компаниях, таких как Tesla, где он также выдвигал ультиматумы, также оказался под пристальным вниманием.

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Twitter - ГЛАВНЫЙ ПРОВАЛ ИЛОНА МАСКА [netstalkers]
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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