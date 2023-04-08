Европейское продвижение электромобилей едва не потерпело неудачу из-за перспективных видов топлива, до которых еще много лет

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План Европейского союза по поэтапному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году практически заблокирован из-за требования Германии защитить автомобили, работающие на электронном топливе.

Однако запредельная стоимость и ограниченная доступность этой технологии делают ее маловероятным спасителем для немецкой автомобильной промышленности, в которой занято около 786 000 человек.

Электронное топливо, которое производится путем соединения водорода из воды и углерода с использованием возобновляемой электроэнергии, по оценкам, стоит от 3,50 до 7 долларов США за литр.

По оценкам BloombergNEF, это примерно в четыре-семь раз выше цены традиционного дизельного топлива на европейском оптовом рынке. Дефицит электронного топлива делает его непрактичным выбором для массового производства.

По данным лоббистской группы Transport & Environment, которая ссылается на отраслевые прогнозы, к 2035 году только 2% автопарка ЕС будет полностью работать на электронном топливе.

Отраслевые аналитики считают, что такие отрасли, как авиация и судоходство, которые не могут легко перейти на питание от батарей, больше выиграют от использования электронного топлива.

Запредельная стоимость электронного топлива также, вероятно, будет оставаться примерно в четыре раза дороже, чем бензин на ископаемом топливе для легковых автомобилей, что делает электромобили (EV) более доступным и жизнеспособным вариантом.

Аккумуляторные технологии для электромобилей быстро совершенствуются, что делает их привлекательным предложением с дополнительным преимуществом — углеродной нейтральностью.

Несмотря на это, Германия, имеющая крупную автомобильную промышленность, возглавила борьбу за защиту автомобилей, работающих на электронном топливе, при этом Свободная демократическая партия и ее министр финансов Кристиан Линднер сыграли значительную роль.

Хотя критики обвиняли партию в попытке привлечь избирателей и повысить свой авторитет, правительство Германии в конечном итоге добилось гарантий того, что такие автомобили, как спортивный автомобиль 911 компании Porsche, могут получить в будущем исключение из правил, если они будут работать исключительно на электронном топливе.

В заключение следует отметить, что, несмотря на актуальность темы электронного топлива, факты говорят о том, что оно может вообще не прижиться, особенно в секторе легковых автомобилей в Европе.

Переход на электромобили политически рискован, но это наиболее практичный и жизнеспособный вариант.

Поведение Германии подчеркивает разрушительный характер стремления Европы стать углеродно-нейтральной к середине века, а также необходимость для автомобильной промышленности перенастроить продукцию и заводы с потенциально разрушительными последствиями для занятости.

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Электромобили. Крупнейший обман 21 века. Вся правда.