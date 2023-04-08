План Европейского союза по поэтапному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году практически заблокирован из-за требования Германии защитить автомобили, работающие на электронном топливе.
Однако запредельная стоимость и ограниченная доступность этой технологии делают ее маловероятным спасителем для немецкой автомобильной промышленности, в которой занято около 786 000 человек.
Электронное топливо, которое производится путем соединения водорода из воды и углерода с использованием возобновляемой электроэнергии, по оценкам, стоит от 3,50 до 7 долларов США за литр.
По оценкам BloombergNEF, это примерно в четыре-семь раз выше цены традиционного дизельного топлива на европейском оптовом рынке. Дефицит электронного топлива делает его непрактичным выбором для массового производства.
По данным лоббистской группы Transport & Environment, которая ссылается на отраслевые прогнозы, к 2035 году только 2% автопарка ЕС будет полностью работать на электронном топливе.
Отраслевые аналитики считают, что такие отрасли, как авиация и судоходство, которые не могут легко перейти на питание от батарей, больше выиграют от использования электронного топлива.
Запредельная стоимость электронного топлива также, вероятно, будет оставаться примерно в четыре раза дороже, чем бензин на ископаемом топливе для легковых автомобилей, что делает электромобили (EV) более доступным и жизнеспособным вариантом.
Аккумуляторные технологии для электромобилей быстро совершенствуются, что делает их привлекательным предложением с дополнительным преимуществом — углеродной нейтральностью.
Несмотря на это, Германия, имеющая крупную автомобильную промышленность, возглавила борьбу за защиту автомобилей, работающих на электронном топливе, при этом Свободная демократическая партия и ее министр финансов Кристиан Линднер сыграли значительную роль.
Хотя критики обвиняли партию в попытке привлечь избирателей и повысить свой авторитет, правительство Германии в конечном итоге добилось гарантий того, что такие автомобили, как спортивный автомобиль 911 компании Porsche, могут получить в будущем исключение из правил, если они будут работать исключительно на электронном топливе.
В заключение следует отметить, что, несмотря на актуальность темы электронного топлива, факты говорят о том, что оно может вообще не прижиться, особенно в секторе легковых автомобилей в Европе.
Переход на электромобили политически рискован, но это наиболее практичный и жизнеспособный вариант.
Поведение Германии подчеркивает разрушительный характер стремления Европы стать углеродно-нейтральной к середине века, а также необходимость для автомобильной промышленности перенастроить продукцию и заводы с потенциально разрушительными последствиями для занятости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Внешний вид украинской делегации во время официального визита в Варшаву разозлил поляков.