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Апелляционная комиссия NASCAR поступила неправильно по отношению к Kaulig Racing

4:23
Авто

Наказание команды Kaulig Racing за нестандартные аэродинамические детали было сокращено до 75 очков Национальной апелляционной комиссией по автоспорту.

Апелляционная комиссия NASCAR поступила неправильно по отношению к Kaulig Racing

Однако наказание для шефа команды Трента Оуэнса, включающее штраф в размере 100 000 долларов, 10 очков плей-офф и 4-недельную дисквалификацию, осталось прежним. Это решение кажется справедливым, пока вы не узнаете, что компания Hendrick Motorsports была наказана за аналогичные нарушения на четырех машинах в тот же день, но все очки были возвращены.

Отсутствие прозрачности в апелляционном процессе NASCAR

Процесс рассмотрения апелляций NASCAR непрозрачен, поэтому трудно понять, что именно Хендрик и Каулиг сделали, чтобы заслужить штраф. У обеих команд были конфискованы люверсы капота, и если у всех четырех машин Hendrick люверсы были изъяты, то у машин Kaulig — только у одной из двух. По словам репортера FOX NASCAR Боба Покрасса, фактические нарушения могут быть несколько иными. Однако первоначальное заявление NASCAR не прояснило разницу, а апелляционная комиссия не предоставила никаких обоснований своих решений.

Разница в апелляционных решениях: Апелляционная комиссия

Национальная апелляционная комиссия по автоспорту состоит из 20 человек, в основном из руководителей треков, бывших гонщиков и людей, которые ранее работали в качестве руководителей в таких прекративших свое существование организациях, как Speed TV и CART.

Для рассмотрения каждого отдельного дела выбирается группа из трех человек. Апелляцию Хендрика рассматривали Келли Хаусби, Диксон Джонстон и Билл Лестер, а дело Каулига рассматривали Хантер Никелл, Шона Робинсон и Стив Йорк.

Минимальный штраф против отсутствия штрафа

По правилам, 75 очков, снятых с Каулига, были минимальными для наказания уровня "L2", которое включало в себя вычитание очков. Хендрик, напротив, был оштрафован на ноль очков.

Это означает, что первая группа апелляционных инспекторов не посчитала, что все четыре команды Hendrick, несмотря на то, что все они совершили одно и то же нарушение в отношении одной и той же детали, отвечают требованиям для этого уровня наказания. Однако вторая группа, не связанная между собой, но взятая из того же пула, посчитала, что одно нарушение Каулига соответствует этому уровню.

Структура апелляционного процесса: Проблема

Если бы стандарты устанавливались одной группой, а соблюдались другой, это стало бы проблемой. Апелляционный комитет фактически представлял бы собой повторный бросок при принятии любого решения о незначительном штрафе, и те же самые доказательства могли бы дать другой результат. Однако проблема здесь еще хуже.

Поскольку комитет не является единым, каждый отдельный набор из трех членов представляет собой свой собственный бросок костей, судейство с уникальной точки зрения, которую мы не можем гарантировать, что она каким-либо образом связана с мыслями их коллег. Это, в сочетании с решением комиссии не делиться тем, что привело к таким решениям, не дает нам возможности узнать, где именно в этой системе стало ясно, что штраф Хендрика заслуживает значительно менее сурового наказания, чем штраф Каулига.

Сломан ли апелляционный процесс?

Отсутствие прозрачности в апелляционном процессе, в сочетании с несоответствием наказаний между Хендриком и Каулигом, позволяет предположить, что апелляционный процесс нарушен.

Kaulig Racing будет подавать апелляцию одному должностному лицу, но судьба команды зависит от человека, находящегося вне современной экосистемы NASCAR, который, возможно, не имеет опыта в бизнес-модели Next Gen spec part, лежащей в основе этого дела. Отсутствие ясности в апелляционном процессе оставляет нам больше вопросов, чем ответов, и NASCAR необходимо решить эту проблему, чтобы обеспечить честность и справедливость в спорте.

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The Fans (and Competitors) Deserve Answers | Kaulig Racing Loses Appeal
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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