Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"РВ": техника НАТО пылает на Бахмутском фронте, "Ланцеты" уничтожают оружие ВСУ
"РВ": ВКС РФ отвечают "умными" бомбами на удары ВСУ из HIMARS по южному фронту
Кроссоверы "Москвич 3" теперь доступны по льготным автокредитам: Подробности раскрыты
Апелляционная комиссия NASCAR поступила неправильно по отношению к Kaulig Racing
Откроет ли Porsche следующий Rimac?
Калужский завод Volkswagen начнет производство автомобилей Exeed
Депутаты ГД РФ Журова и Свищёв прокомментировали высказывания Кержакова о причинах отъезда из России
Конец бюджетных автомобилей Hyundai, Kia, Volkswagen и Skoda в России: Эксперты прогнозируют замену на российские и китайские автомобили
РВ: боевики ВСУ в Бахмуте сняли, как их накрывают огнём российские военные

Когда $3 млн недостаточно — Koenigsegg Regera не продается на аукционе

2:08
Авто

Увидеть Koenigsegg Regera — большая редкость, ведь с 2016 по 2022 год было построено всего 80 экземпляров, и их часто расхватывают еще до того, как они попадают на аукцион. Именно поэтому мы с нетерпением ждали, за сколько будет продан этот экземпляр.

Когда млн недостаточно — Koenigsegg Regera не продается на аукционе

Regera — это первая в истории гибридная модель Koenigsegg, оснащенная 5,0-литровым четырехкамерным двигателем V8 с двойным турбонаддувом и тремя электромоторами. Конкретная модель Regera оснащена заводскими опциями на сумму более 1 миллиона долларов.

Пакет Ghost Package увеличивает прижимную силу на 20%, а экологический пакет Environmental Power Upgrade обеспечивает мощность 1 757 лошадиных сил при использовании топлива E85.

Этот автомобиль — настоящая силовая установка, установившая в 2019 году рекорд разгона 0-400-0 км/ч за 31,49 секунды. Спидометр разгоняется до 280 миль/ч, поэтому неудивительно, что на одометре обсуждаемой нами версии Candy Liquid Blue всего 615 миль.

Синяя тема распространяется и на интерьер автомобиля: ковшеобразные сиденья из углеродного волокна, обтянутые синей и черной кожей, и золотые акценты повсюду. Даже колесные диски из углеродного волокна с золотыми вставками не смогли вдохновить торговцев превысить отметку в 3 миллиона долларов.

К сожалению, кульминация немного подвела. Максимальная цена составила $2 740 000, что было ниже резервной цены. Учитывая, что предлагаемая розничная цена в 2021 году составляла $3 277 636, владелец, вероятно, надеялся на сумму ближе к $3,5 млн.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как устроен Koenigsegg Regera? Самый быстрый серийный гиперкар!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Появились видеокадры, на которых боевики ВСУ ведут огонь в Брянской области

Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.

РВ: опубликованы видеокадры со вторжением боевиков ВСУ в Брянскую область
РВ: попадание дрона "Ланцет" ВС РФ в САУ производства США отправило её командира "в полёт"
В Сеть попали эпичные кадры уничтожения САУ производства США
Козловский возвращается в Россию после критики СВО
Поляки назвали делегацию Зеленского "уродами в кроссовках"
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Ложь матери едва не погубила её собственного ребёнка
Названы истинные цели упавшего в Брянской области украинского самолёта
От запрета алкоголя на улицах до шума из машин — что возмущает немцев в России
От запрета алкоголя на улицах до шума из машин — что возмущает немцев в России
Последние материалы
Апелляционная комиссия NASCAR поступила неправильно по отношению к Kaulig Racing
Когда $3 млн недостаточно — Koenigsegg Regera не продается на аукционе
Откроет ли Porsche следующий Rimac?
Калужский завод Volkswagen начнет производство автомобилей Exeed
Депутаты ГД РФ Журова и Свищёв прокомментировали высказывания Кержакова о причинах отъезда из России
Конец бюджетных автомобилей Hyundai, Kia, Volkswagen и Skoda в России: Эксперты прогнозируют замену на российские и китайские автомобили
РВ: боевики ВСУ в Бахмуте сняли, как их накрывают огнём российские военные
Haima вернется в Россию с новыми моделями летом 2023 года
Смотрите, как Tesla Cybertruck проводит испытания подвески на заводе во Фримонте
Полковник Макгрегор напомнил готовящемуся к наступлению Киеву про российские "Корнеты"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников