Когда $3 млн недостаточно — Koenigsegg Regera не продается на аукционе

Увидеть Koenigsegg Regera — большая редкость, ведь с 2016 по 2022 год было построено всего 80 экземпляров, и их часто расхватывают еще до того, как они попадают на аукцион. Именно поэтому мы с нетерпением ждали, за сколько будет продан этот экземпляр.
Regera — это первая в истории гибридная модель Koenigsegg, оснащенная 5,0-литровым четырехкамерным двигателем V8 с двойным турбонаддувом и тремя электромоторами. Конкретная модель Regera оснащена заводскими опциями на сумму более 1 миллиона долларов.
Пакет Ghost Package увеличивает прижимную силу на 20%, а экологический пакет Environmental Power Upgrade обеспечивает мощность 1 757 лошадиных сил при использовании топлива E85.
Этот автомобиль — настоящая силовая установка, установившая в 2019 году рекорд разгона 0-400-0 км/ч за 31,49 секунды. Спидометр разгоняется до 280 миль/ч, поэтому неудивительно, что на одометре обсуждаемой нами версии Candy Liquid Blue всего 615 миль.
Синяя тема распространяется и на интерьер автомобиля: ковшеобразные сиденья из углеродного волокна, обтянутые синей и черной кожей, и золотые акценты повсюду. Даже колесные диски из углеродного волокна с золотыми вставками не смогли вдохновить торговцев превысить отметку в 3 миллиона долларов.
К сожалению, кульминация немного подвела. Максимальная цена составила $2 740 000, что было ниже резервной цены. Учитывая, что предлагаемая розничная цена в 2021 году составляла $3 277 636, владелец, вероятно, надеялся на сумму ближе к $3,5 млн.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.