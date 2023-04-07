Калужский завод Volkswagen начнет производство автомобилей Exeed

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Калужский завод Volkswagen в России начнет производство автомобилей Exeed. К концу года на предприятии будет собираться 1 000 автомобилей премиум-класса марки Chery.

Первоначально они будут собираться с использованием импортных комплектов из Китая. Однако пока неясно, когда и будет ли углубляться уровень локализации, по словам инсайдеров.

Последние сообщения говорят о том, что китайский автопроизводитель Chery является возможным кандидатом на приобретение завода в Калуге.

Представители компании и российского дилера "Авилон" недавно посетили расположенный неподалеку калужский завод "Гестамп Северсталь", где Volkswagen производит запчасти.

Переход к производству автомобилей Exeed на заводе в Калуге рассматривается как подтверждение планов Chery. Однако Volkswagen пока не сделал никаких официальных заявлений относительно нового владельца завода. Как и многие другие иностранные компании, Volkswagen стремится избавиться от своих российских активов.

Завод по-прежнему испытывает трудности, поскольку "Группа ГАЗ" подала иск против Volkswagen в связи с досрочным расторжением производственного соглашения в Нижнем Новгороде. Группа ГАЗ требует компенсации в размере 15,6 миллиарда рублей. Рабочие завода в Калуге надеются, что российские власти не позволят Volkswagen покинуть страну без урегулирования споров.

До весны прошлого года Volkswagen производил Tiguan, Polo и Skoda Rapid на своем заводе в Калуге. Тем временем на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде производились Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Octavia и Karoq.

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