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Конец бюджетных автомобилей Hyundai, Kia, Volkswagen и Skoda в России: Эксперты прогнозируют замену на российские и китайские автомобили

2:24
Авто

В последних новостях российские дилеры распродают бюджетные автомобили из Европы и Южной Кореи, такие как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Ранее эти автомобили были лидерами продаж, но теперь они не входят в число 25 самых продаваемых моделей.

Конец бюджетных автомобилей Hyundai, Kia, Volkswagen и Skoda в России: Эксперты прогнозируют замену на российские и китайские автомобили

Их производство прекратилось весной прошлого года, и по сей день запасы, которые уже не пополняются, исчерпаны. Эксперты прогнозируют, что освободившуюся нишу, которую оставили эти "бюджетные" автомобили, заполнят машины из дружественных стран.

Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, по словам Алексея Старикова, директора по продажам новых автомобилей AG Avilon, не представлены ни в одном дилерском центре.

Однако, как сообщают "Известия", некоторое количество бюджетных автомобилей все еще доступно в некоторых дилерских центрах: 61 Kia Rio и 93 Polo остаются по всей стране.

Ожидается, что другие модели, в частности, российских и китайских марок, заполнят пробел, оставшийся после ухода "корейцев" и "европейцев". В марте АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta.

Однако она выпускается только с механической коробкой передач, что делает ее непривлекательной для крупнейшего агрегатора такси и каршеринга. Автоматическую версию обещают выпустить только в 2024 году.

Помимо "Весты", на рынке появился китайский седан Kaiyi E5, который собирают на калининградском "Автоторе". Он дороже "Лады", но заметно крупнее и может похвастаться приличным списком оборудования, включая автоматическую коробку передач.

Иранские автомобили также готовятся пополнить список "бюджетных" машин. Бренд Saipa выйдет на российский рынок этим летом, привезя с собой хэтчбек Quik, а также седаны Shahin и Saina. Стоимость ближневосточных моделей будет варьироваться от одного до 1,7 миллиона рублей.

В этой же ценовой категории находится седан U5 Plus от китайской BAIC, которая недавно открыла свой первый дилерский центр в России. Аналог Hyundai Elantra оценивается примерно в 1,5 миллиона рублей.

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КИА РИО или ХЕНДЕ СОЛЯРИС с ПРОБЕГОМ - ЧТО ЛУЧШЕ ЗА 650 ТЫСЯЧ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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