Rivian запускает 600-сильный силовой агрегат Performance Dual-Motor AWD

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Начиная с апреля 2023 года, покупатели и обладатели брони Rivian получат дополнительный вариант трансмиссии, известный как система Performance Dual-Motor AWD. По мощности, крутящему моменту и цене эта новая система находится между двухмоторной AWD и четырехмоторной AWD.

Как следует из названия, система Performance Dual-Motor AWD состоит из двух электродвигателей, по одному на ось, которые приводят в движение все четыре колеса, обеспечивая полный привод по бездорожью.

Мощность составляет 700 лошадиных сил и 700 фунт-фут крутящего момента, время разгона от 0 до 60 секунд — 3,5 секунды, и она доступна для R1T и R1S. Запас хода, по словам Rivian, составит до 400 миль благодаря аккумуляторному блоку Max, который уже доступен для R1T и будет анонсирован для R1S в марте 2023 года.

Для сравнения, система Dual-Motor AWD на начальном уровне предлагает 600 лошадиных сил и 600 фунт-фут крутящего момента. Она позволяет разгоняться с нуля до 60 миль/ч за 4,5 секунды, но при этом запас хода остается на уровне 400 миль при подключении пакета Max.

В верхней части диапазона система Quad-Motor AWD обеспечивает 835 лошадиных сил, 908 фунт-фут крутящего момента, время 0-60 за 3 секунды и запас хода, по оценкам EPA, 328 миль. Система Quad-Motor AWD пока не совместима с пакетом Max Pack, но Rivian работает над этим и пока не сообщает сроки.

Силовой агрегат Performance Dual-Motor AWD в настоящее время доступен для покупки по цене 5 000 долларов США, независимо от того, добавляется ли он к R1T или R1S. Покупатели, которые ранее заказали EV с четырехмоторной системой и пакетом Max Pack, получат заказ на двухмоторную систему, и цены будут соответственно изменены.

Покупатели, заказавшие свой автомобиль до 1 марта 2022 года, смогут сэкономить $4 500, выбрав двухмоторную систему AWD начального уровня или $2 000, выбрав новую комплектацию Performance. Покупатели, заказавшие автомобиль в период со 2 марта по 25 мая 2022 года, могут сэкономить $6 000, выбрав трансмиссию начального уровня, или $1 000, выбрав систему Performance.

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