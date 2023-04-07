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Иллинойс хочет, чтобы Ram собирал модель 1500 REV на простаивающем заводе в Белвидере

2:51
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Предстоящий электрический Ram 1500 REV должен поступить в дилерские центры в 2025 году, и хотя многие подробности об этом автомобиле уже раскрыты, одна ключевая информация остается неподтвержденной — где он будет производиться.

Иллинойс хочет, чтобы Ram собирал модель 1500 REV на простаивающем заводе в Белвидере

Однако, по словам Карлоса Тавареса, генерального директора Stellantis, который недавно подтвердил это на автосалоне в Нью-Йорке в 2023 году, почти наверняка производство будет осуществляться в США.

Хотя Таварес не раскрыл место, анонимные источники сообщили, что власти штата Иллинойс заинтересованы в том, чтобы был выбран завод в Белвидере, который Stellantis закрыла в начале этого года.

Власти штата используют различные методы, чтобы привлечь автопроизводителей к выпуску автомобилей на своей территории, от ускоренного рассмотрения заявок на получение разрешений для новых заводов до значительных налоговых льгот. В Иллинойсе, похоже, последний путь является предпочтительным.

"Я слышал, что это астрономическая сумма денег. Я буду потрясен, если они откажутся. Но я думаю, что если в конце дня они не согласятся, то, по моему мнению, это говорит о том, что они не хотят вести бизнес в Иллинойсе", — прокомментировал президент UAW Local 1268 Кевин Логан.

Компания Stellantis не раскрыла подробностей о будущем завода в Белвидере. Марк Стюарт, главный операционный директор Stellantis North America, подтвердил, что его команда рассматривает различные варианты перепрофилирования предприятия теперь, когда Cherokee ушел на пенсию без преемника.

Хотя Иллинойс приводит убедительные доводы в пользу того, что Ram 1500 REV будет производиться в Белвидере, это не единственный вариант. Автомобиль также может производиться на заводе Sterling Heights недалеко от Детройта, который в настоящее время выпускает четырехместный вариант модели 1500 и вариант с кабиной экипажа.

Ожидается, что дальнейшая информация о производственных планах Ram будет объявлена в ближайшие месяцы. Однако, если власти Иллинойса исполнят свое желание, 1500 REV станет вторым электрическим грузовиком в штате, после Rivian R1T и R1S, которые производятся в Нормал, в двух часах езды к югу от Белвидера.

Завод в Белвидере, который был открыт компанией Chrysler в 1965 году, имеет богатую производственную историю, выпуская широкий спектр автомобилей на протяжении многих лет. Пока неясно, каким будет его будущее, но сейчас он простаивает, но не закрыт.

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Новый RAM 1500 EV | Пикап с безумными технологиями!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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