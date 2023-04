Toyota выпустит 10 новых EV к 2026 году

Your browser does not support the audio element.

Toyota Motor Corp планирует запустить 10 новых моделей с аккумуляторными батареями и намерена продавать 1,5 миллиона электромобилей (EV) ежегодно к 2026 году. Автопроизводитель нацелен на значительный рост на рынке, где он отстает от конкурентов. В рамках своих планов Toyota создаст специализированное подразделение, которое сосредоточится на разработке аккумуляторных электромобилей нового поколения.

Несмотря на то, что Toyota является крупнейшим в мире автопроизводителем по объему продаж, в настоящее время на рынке представлено всего три модели аккумуляторных автомобилей, а в прошлом году было продано менее 25 000 единиц по всему миру.

Экологические группы и инвесторы критикуют автопроизводителя за медленное внедрение аккумуляторных автомобилей, указывая на то, что он отстает от таких компаний, как Tesla, в освоении быстро растущего спроса на электромобили.

Toyota защищает свой подход, заявляя, что электромобили — это лишь один из вариантов для клиентов, и что бензино-электрические гибриды, такие как популярный Prius, являются более практичным выбором для определенных рынков и водителей. Однако, учитывая, что к 2030 году на долю электромобилей будет приходиться более 50% мирового производства транспортных средств, Toyota должна удовлетворить спрос на эти автомобили.

Он добавил, что гибриды останутся важной частью предложения Toyota. Автопроизводитель также планирует увеличить производство в США, где рост производства электромобилей опережает общий рост рынка.

Цель Toyota — продать 1,5 миллиона автомобилей BEV в 2026 году — на 25% выше, чем 1,2 миллиона единиц с батарейным питанием, которые прогнозировались S&P Global Mobility до объявления. Хотя цель может быть амбициозной, эксперты отрасли считают ее достижимой, в зависимости от моделей, которые представит Toyota.

В заключение следует отметить, что Toyota намерена добиться значительного прогресса на рынке электромобилей за счет выпуска новых моделей с аккумуляторными батареями и увеличения объемов производства. Однако автопроизводитель будет продолжать предлагать гибридные автомобили, поскольку считает, что они остаются практичным выбором для некоторых рынков и водителей.

