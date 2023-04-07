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Тото Вольфф, директор команды Формулы-1 и бизнес-магнат, стал долларовым миллиардером

1:56
Авто

Тото Вольфф, австрийский бизнес-магнат и легенда спорта, достиг статуса миллиардера, согласно недавнему отчету Forbes.

Тото Вольфф, директор команды Формулы-1 и бизнес-магнат, стал долларовым миллиардером

По состоянию на апрель 2023 года чистая прибыль Вольффа составит ровно 1 миллиард долларов. Мультиталантливый Вольфф не только управляет командой Mercedes F1, в которой выступают гонщики мирового класса Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел, но и является совладельцем команды.

Команда Mercedes F1 находится в совместной собственности Вольффа с долей 33%, а Daimler, материнская компания Mercedes-Benz, владеет еще 33%. Последняя треть команды принадлежит INEOS, компании, принадлежащей самому богатому человеку Великобритании, сэру Джиму Рэтклиффу.

Деловая хватка и спортивные успехи Вольффа стали движущей силой его огромного состояния. Недавнее шоу Netflix "Выжить, чтобы выжить" способствовало росту его статуса знаменитости и делового бренда.

Однако именно его выдающийся послужной список из восьми подряд чемпионатов конструкторов и семи чемпионатов гонщиков, включая шесть чемпионатов Хэмилтона, сделал Mercedes синонимом Формулы-1.

Бренд Mercedes F1 не только доминирует в спорте, но и оказывает влияние на автомобильную промышленность. Mercedes-Benz C63 S AMG E Performance F1 Edition — яркий тому пример.

Этот автомобиль в стиле F1, доступный в вариантах седан или универсал, переносит самые современные технологии из автоспорта на дороги. Он был описан как "настоящее изменение в 55-летней истории AMG". Автомобиль также поставляется с индивидуальным чехлом AMG Indoor Car Cover с логотипом F1.

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ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД БОССОМ. ТОТО ВОЛЬФ ЛЬЮИС ХЭММИЛЬТОН И ВАЛЬТТЕРИ БОТТАС НА СИЛЬВЕРСТОУНЕ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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