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Китай поставил в Россию 160 000 автомобилей за один год: Что это значит для автомобильной промышленности

2:16
Авто

В последние годы в автомобильной промышленности России наблюдается резкий рост числа автомобилей, импортируемых из Китая. Только в 2022 году Китай экспортировал в Россию 162 000 автомобилей, что составляет четверть всех легковых и легких коммерческих автомобилей, проданных в стране.

Китай поставил в Россию 160 000 автомобилей за один год: Что это значит для автомобильной промышленности

Эта цифра на 33,4% больше по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает огромный потенциал сотрудничества между двумя странами.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй подчеркнул значительную роль двусторонних отношений между Китаем и Россией в этом вопросе.

В интервью российской газете он назвал 2022 год прорывным для двух стран: двусторонняя торговля выросла на 29,3% до рекордных 190,27 млрд рублей.

Помимо автомобилей, этому росту также способствовало резкое увеличение продаж бытовой техники и потребительской электроники.

Увеличение экспорта китайских автомобилей в Россию привело к резкому росту доли рынка китайских автопроизводителей. В 2021 году только 7% продаж автомобилей в России приходилось на китайские бренды, но в 2022 году этот показатель вырос до 19,2%.

Российские эксперты прогнозируют, что китайские автопроизводители могут даже захватить 60% рынка, сценарий, который уже разыгрался в Москве и Санкт-Петербурге, где на китайские автомобили пришлось около 60% продаж в январе этого года, по данным "Автостата".

Ожидается, что в краткосрочной перспективе экспансия китайских автопроизводителей на российский рынок приведет к росту продаж для российских потребителей. Однако эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе это может замедлить развитие отечественной автомобильной промышленности.

Несмотря на выгоду от снижения цен на импортные китайские автомобили, необходимо учитывать влияние на отечественную экономику и долгосрочные последствия этой тенденции.

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Выставка автомобилей, конец 2022 года в Китае. Гуанчжоу
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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