Самые популярные кроссоверы в России: Lada Niva уступает "китайской" модели

Chery Tiggo 7 Pro стал самым продаваемым кроссовером в России по состоянию на март 2023 года. Из 23 самых популярных кроссоверов и внедорожников в стране в списке преобладают модели из Китая.

Chery Tiggo 7 Pro было продано 6874 единицы, обогнав даже отечественную Lada Niva, из которых Legend и Travel были куплены 6424 раза. Примечательно, что Chery также занимает третье место с Tiggo 4 Pro, который был продан в количестве 6018 единиц.

Следом за Tiggo 4 Pro идет Omoda C5, единственная модель от дочерней компании Chery на российском рынке, которую купили 5605 россиян. Пятое место принадлежит Haval Jolion, со значительным отставанием — 3373 проданных единиц. Далее следуют Chery Tiggo 8 Pro (3223 единицы), Geely Coolray (2422 единицы), Chery Tiggo 4 (2374 единицы), Exeed LX (2152 единицы) и TXL (1931 единица). Таким образом, кроме Lada Niva, в топ-10 входят только китайские автомобили.

С 11 по 15 место занимают Geely Altas Pro (1591 единиц), Exeed VX (1522 единиц), Haval F7x (1360 единиц), Haval F7 (1009 единиц) и Geely Tugella (973 единиц). На 16-м месте находится еще один отечественный внедорожник — УАЗ Патриот, с 943 единицами, проданными в марте.

За ними следуют еще две китайские модели — Haval Dargo (758 единиц) и Changan CS35 Plus (673 единицы), а затем единственная иномарка не из Китая — Kia Sportage, которая нашла всего 446 покупателей. Завершают рейтинг Chery Tiggo 8 (438 единиц), FAW Bestune T77 (299 единиц), Changan UNI-V (297 единиц) и Haval H9 (280 единиц).

В первый месяц весны российский авторынок сократился на 11,4 процента до 69 913 автомобилей. В целом, по данным "Автостата", учитывающим регистрацию в ГИБДД, лидирует Lada, продавшая 24 252 автомобиля. За ней следуют Chery, Haval, Geely и премиальный Exeed.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Это НИКОГДА не расскажет дилер про КИТАЙСКИЕ автомобили!