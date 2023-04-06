Changan запускает в России флагманский внедорожник CS95 с пятилетней гарантией

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Китайский автопроизводитель Changan начал продажи своего семиместного внедорожника CS95 в России по цене 3 999 900 рублей. Пятиметровый CS95, являющийся самой крупной моделью в линейке бренда, доступен в России с двухлитровым турбодвигателем, автоматической коробкой передач и рядом функций, помогающих водителю.

Флагманский внедорожник уже доступен в дилерских центрах по всей стране, на него предоставляется пятилетняя гарантия или гарантия на 150 000 км пробега.

Роскошные характеристики и передовые системы помощи водителю

Changan CS95 оснащен рядом премиальных функций, включая светодиодные фары, 19-дюймовые легкосплавные диски, кожаную обивку, трехзонный климат-контроль, панорамный люк и массажные сиденья. Системы помощи водителю включают адаптивный круиз-контроль, предупреждение фронтального столкновения, мониторинг слепых зон, предотвращение боковых столкновений и помощь при движении по полосе.

Мощная производительность и четыре режима вождения

CS95 оснащен двухлитровым двигателем с турбонаддувом мощностью 220 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, внедорожник оснащен четырьмя режимами движения и системой полного привода, что делает его универсальным выбором для любой местности и погодных условий.

Конкурентоспособная цена и гарантия

Changan CS95 имеет конкурентоспособную цену на российском рынке, предлагая сочетание роскошных функций и передовых систем помощи водителю по цене ниже, чем у многих его конкурентов. Пятилетняя гарантия или гарантия на 150 000 км пробега добавляет ценностное предложение для покупателей, желающих получить надежный и беззаботный опыт владения автомобилем.

Предстоящий бюджетный седан от Changan

В конце февраля компания Changan объявила о запуске нового бюджетного седана на российском рынке. В настоящее время цена модели в Китае составляет около 700 000 рублей, и ожидается, что она станет экономически выгодным вариантом для потребителей, которые ищут доступный и надежный автомобиль.

Changan CS95 — это флагманский внедорожник, который предлагает сочетание роскоши, производительности и передовых систем помощи водителю. Благодаря конкурентоспособной цене и пятилетней гарантии, CS95 является привлекательным вариантом для покупателей, которые ищут надежный и высококлассный внедорожник на российском рынке.

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