4 подозреваемых в краже часов Шарля Леклерка заключены под стражу

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Итальянские правоохранительные органы успешно арестовали четырех подозреваемых в причастности к серии краж, в том числе дорогих часов гонщика "Формулы-1" Шарля Леклерка.

Арест был произведен после того, как несколько полицейских управлений сотрудничали в расследовании, а записи с камер наблюдения были проанализированы, чтобы установить личности преступников. Интересно, что эти же кадры позволяют предположить, что Леклерк сыграл активную роль в выслеживании подозреваемых.

Похищенные часы, описанные как роскошные часы, произведенные престижной швейцарской компанией и имеющие очень высокую стоимость, были украдены у Леклерка 18 апреля 2022 года в Виареджо, городе, расположенном на средиземноморском побережье Италии. Карабинерам - военной полиции Италии - потребовался почти год, чтобы задержать подозреваемых. Трое мужчин и женщина были взяты под стражу в этом месяце.

Сотрудники полиции смогли собрать воедино события, приведшие к краже, просмотрев записи с государственных и частных камер наблюдения и опросив свидетелей. Согласно их выводам, двое из подозреваемых представились болельщиками и попросили сфотографироваться с Леклерком.

Когда он согласился, они украли часы и скрылись на скутере, доставив украденное своим сообщникам, ожидавшим в автомобиле Opel Mokka, арендованном в аэропорту Неаполя.

Два человека, находившиеся в машине, проследили за Леклерком от Форте-дей-Марми до Виареджо и не дали ему преследовать скутер после кражи.

Степень участия Леклерка в расследовании неясна, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные карабинерами. На видео видно, как Леклерк управляет черным Ferrari 488 и его преследует Mokka, но не похоже, что он преследовал их, как в фильме "Итальянская работа".

Он проехал мимо Mokka после того, как скутеристы отдали часы, и в какой-то момент остановился, чтобы пропустить Opel. Еще предстоит выяснить, знал ли он, что люди в машине причастны к краже. Если да, то он мог сообщить полиции регистрационный номер автомобиля.

По словам карабинеров, Леклерк был не единственной целью в тот вечер. Двое из четырех подозреваемых, взятых под стражу, также пытались украсть часы стоимостью 40 000 евро (около 43 700 долларов США) у итальянской пары в Форте-дей-Марми в тот же вечер, когда были похищены часы Леклерка. До сих пор неясно, что произошло во время этого инцидента.

Четверо подозреваемых в настоящее время находятся в тюрьме в ожидании суда. В ходе расследования власти обыскали их дома и нашли улики, связывающие их с другой кражей часов в Форте-дей-Марми.

Как сообщается, в августе 2021 года два человека подошли к французскому туристу с пистолетом, выстрелили в воздух холостыми патронами и украли часы стоимостью 80 000 евро (около 87 300 долларов США).

В ходе обыска также были обнаружены двое дорогих часов, происхождение которых "не может быть обосновано", хотя неизвестно, принадлежат ли одни из них Леклерку, и около 23 000 евро (примерно 25 200 долларов) наличными.

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Footage Shows F1 Driver Charles Leclerc Driving After Alleged Watch Thieves in Italy