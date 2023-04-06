Ford E-Transit Courier вмещает больше, перевозит больше, обходится дешевле в обслуживании

3:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Ford недавно представила новое поколение E-Transit Courier, грузового фургона с аккумуляторной батареей, который предлагает малым предприятиям надежный и многофункциональный транспортный вариант. E-Transit Courier построен на субкомпактной платформе, той же архитектуры, что и субкомпактный кроссовер Ford Puma, но с коробчатым и просторным дизайном, в котором приоритет отдается грузоподъемности.

Хотя газовые и дизельные версии нового Courier будут доступны для покупки к концу этого года, E-Transit Courier будет выпущен только в конце 2024 года. Электродвигатель развивает мощность 134 лошадиные силы, и хотя Ford пока не раскрывает размер батареи, она может быть заряжена с 10% до 100% менее чем за шесть часов с помощью 11-киловаттного бортового зарядного устройства переменного тока.

С быстродействующим зарядным устройством постоянного тока автомобиль может получать до 100 кВт энергии, увеличивая запас хода на 54 мили за 10 минут и достигая 80% заряда примерно за 35 минут.

E-Transit Courier может похвастаться расширенным грузовым отсеком: его общая длина увеличилась на 4,65 дюйма, что позволяет расширить грузовой отсек в продольном направлении на семь дюймов до 71 дюйма.

В грузовой пол могут поместиться две самые маленькие паллеты EUR 1, а с опцией сквозной перегородки пол расширяется до 105 дюймов, что позволяет увеличить общий объем на 25% до 31,2 квадратных футов и увеличить грузоподъемность на 20% до 1 543 фунтов. Кроме того, фургон оснащен багажником объемом 1,56 кубических футов и сцепным устройством, которое может перевозить еще 1 653 фунта.

Для обеспечения безопасности груза сдвижные боковые двери автоматически запираются, а Ford в сотрудничестве с TVR создал заводские блокираторы. Для предотвращения краж по принципу "содрать и украсть" также предлагаются дополнительные крючки для замков.

E-Transit Courier оснащен квадратным рулевым колесом, обеспечивающим больше места для коленей, и стандартной совместимостью с Android Auto и Apple CarPlay. 12-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовый информационно-развлекательный экран со стандартной системой Sync 4 обеспечивают четкость и детализацию приборов, а такие функции, как навигация Connected Navigation и адаптивный круиз-контроль, требуют подписки.

Для тех, кто приобретает E-Transit Courier, Ford предлагает год бесплатной зарядки в зарядной сети BlueOval, а также год бесплатного доступа к Ford Pro E-Telematics для клиентов автопарков, которые берут пять или более фургонов.

Заинтересованные лица могут лично ознакомиться с E-Transit Courier на выставке коммерческих автомобилей в Бирмингеме, которая пройдет с 18 по 20 апреля.

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Ford’s All-New, All-Electric E-Transit Courier Powers Big Productivity