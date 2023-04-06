Автоэксперт рассказал, какие 13 брендов авто из 60 остались в России: десять из них — китайские

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Корреспондент Pravda.Ru поинтересовался у эксперта, как сейчас обстоят дела на рынке авто в России. Специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев рассказал, что сейчас большинство производителей, которые до этого занимали доминирующие позиции, уже ушли и заморозили свое присутствие в РФ, их место занял Китай.

"Из 60 брендов, которые были два года назад, сейчас на российском рынке только 13 представлены, из них десять — это китайские бренды, которые наращивают свое присутствие. Они предлагают приемлемые цены", — сказал Васильев.

Он отметил, что автовладельцы до 35 лет не сильно привязаны к брендам, приоритет у них смещается в сторону доступной цены авто и последующего обслуживания. В ближайшее время россияне достаточно легко и безболезненно перейдут на китайский автопром, тем более что он сейчас выглядит не хуже европейцев, резюмировал автоэксперт.