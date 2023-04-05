Президент Турции стал первым владельцем национального электромобиля TOGG

Турция сделала значительный скачок вперед в области электромобилей, выпустив первый в истории страны электромобиль TOGG. Президент Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем национального электромобиля и принял два экземпляра в Анкаре, столице страны.

Это событие вызвало большой ажиотаж среди автолюбителей: всего за 21 день после начала бронирования было получено более 177 400 заказов.

Представляем TOGG T10X

Первая модель бренда TOGG — это кроссовер-внедорожник, который еще не получил официального названия. Однако, судя по надписи на воротах доставки, модель в президентском кортеже предположительно является TOGG T10X.

Автомобиль выпускается в двух цветах: красном, окрашенном в цвет Anadolu, символизирующий искренность и страсть анатолийских земель, и синем, окрашенном в цвет Gemlik, названном в честь голубых вод района Гемлик в провинции Бурса, где расположен производственный завод TOGG.

TOGG T10X оснащен двигателями мощностью до 400 лошадиных сил и аккумуляторными батареями емкостью 52,4 и 88,5 киловатт-часов, обеспечивающими запас хода 314 и 523 километра соответственно. Базовый вариант автомобиля разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,6 секунды, а более мощная версия, которая поступит в продажу осенью, сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Производственный план TOGG

Проект TOGG был впервые анонсирован в 2017 году, а в 2019 году был представлен прототип TOGG. Согласно текущему производственному плану, завод в Гемлике будет выпускать 100 000 автомобилей в год, а в будущем планируется увеличить производство до 175 000 единиц в год. К 2030 году бренд планирует выпустить еще четыре модели, включая седан, хэтчбек, внедорожник B-класса и минивэн.

TOGG и стремление Турции к энергетической независимости

Разработка и запуск TOGG является частью стратегии Турции, направленной на снижение зависимости от иностранных источников энергии и поощрение использования экологически чистой энергии.

Турция является одним из крупнейших импортеров энергоносителей в мире и предпринимает шаги по диверсификации источников энергии для достижения большей энергетической безопасности.

TOGG T10X — первый в истории электромобиль, произведенный в Турции, и значительный шаг на пути к достижению страной энергетической независимости. Покупка президентом национального электромобиля вызвала большой ажиотаж среди общественности, и всего за 21 день бренд получил более 177 400 заказов.

Благодаря своей дальности хода, мощности и элегантному дизайну TOGG T10X готов выйти на международный рынок и популяризировать использование электромобилей во всем мире.

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