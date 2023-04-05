Вождение без страховки ОСАГО повлечет за собой штраф в 5 000 рублей: будет ли он эффективным?

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Российское правительство намерено ввести штраф в размере 5 000 рублей для водителей, не имеющих страховки ОСАГО. В настоящее время штраф за это нарушение составляет всего 800 рублей.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, в министерстве неоднократно обсуждалась возможность повышения штрафа, но многие эксперты сомневаются, что такая мера будет эффективной.

Тем не менее, Моисеев считает, что нынешняя ситуация с отсутствием у автовладельцев полисов обязательного страхования вызывает тревогу.

Сохранив существующий штраф в 800 рублей за езду без страховки ОСАГО, Моисеев предлагает использовать автоматические дорожные камеры для выявления нарушителей.

Каждый комплекс, через который проезжает автомобиль, будет фиксировать отсутствие страхового полиса. В настоящее время власти обсуждают возможность использования таких камер для выявления водителей без страховки ОСАГО, но планируют проверять только тех, кто совершил очередное нарушение, раз в день.

Несмотря на это предложение, некоторые эксперты считают, что увеличение штрафов до 5 000 рублей не решит проблему. Вместо этого правительству необходимо понять, почему автовладельцы отказываются оформлять полисы обязательного страхования. Это может быть связано с ростом тарифов или уменьшением количества поездок.

В декабре прошлого года в России была предложена идея увеличить штраф за отсутствие страховки ОСАГО. Эксперты отмечали, что многим водителям проще заплатить штраф, чем оформить полис.

Поможет ли увеличение штрафа за езду без ОСАГО решить проблему? Это еще предстоит выяснить. Хотя автоматические камеры могут помочь в выявлении нарушителей, правительству важно устранить первопричину того, почему автовладельцы не оформляют полисы обязательного страхования. Только тогда можно будет найти долгосрочное решение.

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