Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новые кроссоверы Mitsubishi ASX прибыли в Россию
Футболист из Венесуэлы Понсе о Кадырове: отличный человек
Topcor: страны БРИКС, Юга и Востока поделят мир в Ялте-2025
ASD: к убийству Татарского и взрыву моста причастно ЦРУ
Квашеная капуста и кефир вместо таблеток: укрепляют кости, защищают от рака и диабета
Песков: Россия не хочет комментировать арест экс-президента США Дональда Трампа
В Ленинградской области объявили сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе
CD Project RED начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077
Life: пять причин, которые помешают успешному весеннему контрнаступлению ВСУ

Вождение без страховки ОСАГО повлечет за собой штраф в 5 000 рублей: будет ли он эффективным?

2:10
Авто

Российское правительство намерено ввести штраф в размере 5 000 рублей для водителей, не имеющих страховки ОСАГО. В настоящее время штраф за это нарушение составляет всего 800 рублей.

Вождение без страховки ОСАГО повлечет за собой штраф в 5 000 рублей: будет ли он эффективным?

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, в министерстве неоднократно обсуждалась возможность повышения штрафа, но многие эксперты сомневаются, что такая мера будет эффективной.

Тем не менее, Моисеев считает, что нынешняя ситуация с отсутствием у автовладельцев полисов обязательного страхования вызывает тревогу.

Сохранив существующий штраф в 800 рублей за езду без страховки ОСАГО, Моисеев предлагает использовать автоматические дорожные камеры для выявления нарушителей.

Каждый комплекс, через который проезжает автомобиль, будет фиксировать отсутствие страхового полиса. В настоящее время власти обсуждают возможность использования таких камер для выявления водителей без страховки ОСАГО, но планируют проверять только тех, кто совершил очередное нарушение, раз в день.

Несмотря на это предложение, некоторые эксперты считают, что увеличение штрафов до 5 000 рублей не решит проблему. Вместо этого правительству необходимо понять, почему автовладельцы отказываются оформлять полисы обязательного страхования. Это может быть связано с ростом тарифов или уменьшением количества поездок.

В декабре прошлого года в России была предложена идея увеличить штраф за отсутствие страховки ОСАГО. Эксперты отмечали, что многим водителям проще заплатить штраф, чем оформить полис.

Поможет ли увеличение штрафа за езду без ОСАГО решить проблему? Это еще предстоит выяснить. Хотя автоматические камеры могут помочь в выявлении нарушителей, правительству важно устранить первопричину того, почему автовладельцы не оформляют полисы обязательного страхования. Только тогда можно будет найти долгосрочное решение.

Читайте также:

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цены ОСАГО с 1 апреля 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
В России катастрофически не хватает медиков
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Наступление на Артёмовск армия РФ замедлила специально
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Последние материалы
Рецепты на перекус: дип из лука и курица барбекю
Вождение без страховки ОСАГО повлечет за собой штраф в 5 000 рублей: будет ли он эффективным?
Topcor: страны БРИКС, Юга и Востока поделят мир в Ялте-2025
ASD: к убийству Татарского и взрыву моста причастно ЦРУ
Сон со щенком снижает уровень тревожности и стресса у владельца
Квашеная капуста и кефир вместо таблеток: укрепляют кости, защищают от рака и диабета
Песков: Россия не хочет комментировать арест экс-президента США Дональда Трампа
В Ленинградской области объявили сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе
CD Project RED начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077
Life: пять причин, которые помешают успешному весеннему контрнаступлению ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников