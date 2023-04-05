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Российский завод Volkswagen частично освобожден из-под ареста

3:10
Авто

Российский завод Volkswagen был частично освобожден от ареста Нижегородским областным судом.

Российский завод Volkswagen частично освобожден из-под ареста

Арест препятствовал продаже активов немецкого автопроизводителя. Суд снял арест с недвижимости и оборудования Volkswagen, включая завод в Калуге. Однако арест был снят лишь частично.

Справка

Активы немецкого автопроизводителя были арестованы по иску "Группы ГАЗ". Причиной иска стало досрочное расторжение договора о контрактной сборке немецких автомобилей. Сейчас ГАЗ требует от Volkswagen сумму в 15,6 миллиарда рублей (207 миллионов долларов).

Последствия

Частичное снятие ареста является положительным моментом для Volkswagen, так как теперь он может продать свои активы для погашения долга. Однако арест уже принес компании значительные убытки. Доля рынка Volkswagen в России снизилась с 7,1% до 6,3% за первые два месяца 2023 года.

Освобождение активов происходит в то время, когда Volkswagen уже борется с такими проблемами, как нарушение цепочки поставок, рост стоимости сырья и усиление конкуренции.

Volkswagen, немецкий автопроизводитель, получил частичное облегчение от Нижегородского областного суда в России, поскольку его активы были освобождены от ареста. Суд снял арест с недвижимости и оборудования Volkswagen, включая завод в Калуге, который является значительным активом компании. Однако арест был снят лишь частично, и компания все еще не может полностью продать свои активы.

Активы были арестованы по иску Группы ГАЗ, который был вызван досрочным расторжением соглашения о контрактной сборке немецких автомобилей. ГАЗ требует от Volkswagen 15,6 миллиарда рублей (207 миллионов долларов).

Немецкий автопроизводитель понес значительные убытки из-за ареста своих активов, что привело к падению его доли рынка в России с 7,1% до 6,3% в первые два месяца 2023 года.

Частичное снятие ареста является положительным моментом для Volkswagen, так как теперь он может продать часть своих активов для погашения долга. Однако компания уже понесла значительные убытки, и ей потребуется некоторое время, чтобы восстановить свою долю на рынке.

Кроме того, компания уже столкнулась с такими проблемами, как нарушение цепочки поставок, рост стоимости сырья и усиление конкуренции.

В заключение следует отметить, что частичное освобождение активов Volkswagen от ареста является долгожданным облегчением для автопроизводителя, но ему предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем он сможет полностью восстановить свои позиции на российском рынке. Компания должна найти способы преодолеть стоящие перед ней проблемы и восстановить свою долю рынка, чтобы оставаться конкурентоспособной в отрасли. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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