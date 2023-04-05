Имя Mitsubishi Colt возрождено в хэтчбеке со знакомым дизайном

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Mitsubishi возвращает торговую марку Colt, чтобы выйти на один из крупнейших сегментов европейского рынка. Дебют хэтчбека намечен на июнь, а предварительное изображение показывает его близкое сходство с Renault Clio.

Хотя тизерное изображение скрывает большую часть дизайна Colt, мы видим, что он имеет много общих черт с Clio. Форма задних фонарей и складки люка похожи на таковые у Renault.

Хотя мы еще не видели переднюю часть, ожидается, что она будет похожа на Clio с логотипом Mitsubishi на решетке радиатора. Такой подход больше похож на бейдж-инжиниринг, чем на экономию на масштабе, как у Supra.

Mitsubishi раскрыла, что базовым двигателем будет 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью около 66 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

На следующем уровне будет турбированная версия того же двигателя мощностью 90 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Те, кто ищет гибрид, могут доплатить за 141-сильную бензиново-электрическую трансмиссию, состоящую из 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя, двух электромоторов и автоматической коробки передач. Как и Clio, Colt будет исключительно переднеприводным.

Новый Mitsubishi Colt будет дебютировать 8 июня на заводе Renault в Турции. Ожидается, что он не будет продаваться в Соединенных Штатах из-за отсутствия у Renault омологации модели Clio на американском рынке.

Сегмент, в котором Colt будет конкурировать, также относительно невелик. Второе поколение ASX, представленное недавно, также является переделанным Captur, что показывает, что Mitsubishi использует подход "бейдж-инжиниринга", чтобы сохранить свои затраты и присутствие в Европе.

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