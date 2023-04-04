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Genesis остается приверженцем седанов, хочет купе и кабриолеты

2:15
Авто

Genesis представил концепт GV80 Coupe на автосалоне в Нью-Йорке в 2023 году, который может стать четвертым выходом бренда в сегмент кроссоверов. Несмотря на высокий спрос на внедорожники во всем мире, компания, принадлежащая Hyundai, не готова отказаться от седанов.

Genesis остается приверженцем седанов, хочет купе и кабриолеты

По словам начальника отдела дизайна Genesis Люка Донкервольке, списание типологии автомобилей со счетов — это ошибка. Хотя компания любит внедорожники, Донкервольке не хочет, чтобы на улицах появилась монокультура внедорожников.

Хотя компания еще не объявила о новых седанах, она ранее подтвердила готовность выйти в сегмент европейских городских автомобилей. Модель, скорее всего, будет электрической и вдохновленной концептом Mint, представленным на автосалоне в Нью-Йорке в 2019 году.

Несмотря на то, что все текущие модели компании имеют четыре двери, компания все еще рассматривает возможность выпуска двухдверных автомобилей, включая концепты купе и кабриолета, которые получили теплый прием у потенциальных покупателей.

По словам Донкервольке, эти концепты уже одобрены для производства, и они будут располагаться в верхней части модельного ряда.

В то время как некоторые автопроизводители сосредотачиваются исключительно на внедорожниках и кроссоверах, Genesis хочет в ближайшие годы продолжать предлагать относительно сбалансированный портфель автомобилей и расширяться в новые сегменты.

Несмотря на снижение мирового спроса на седаны, этот сегмент остается относительно большим, и Донкервольке считает, что предложение покупателям выбора в конечном итоге увеличит продажи.

"Я думаю, что те, кто принимает такое решение, очень скоро пожалеют об этом, потому что они уступают его другим, а мы готовы его принять", — сказал он.

Компания Genesis намерена в ближайшие годы предлагать широкий ассортимент автомобилей, включая седаны, купе и кабриолеты.

Компания стремится предоставить своим клиентам возможность выбора и расшириться в новые сегменты, и она уверена, что ее подход принесет свои плоды.

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БУМЕР ПО-КОРЕЙСКИ - GENESIS G70 STAGE 2
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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