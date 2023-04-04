Genesis остается приверженцем седанов, хочет купе и кабриолеты

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Genesis представил концепт GV80 Coupe на автосалоне в Нью-Йорке в 2023 году, который может стать четвертым выходом бренда в сегмент кроссоверов. Несмотря на высокий спрос на внедорожники во всем мире, компания, принадлежащая Hyundai, не готова отказаться от седанов.

По словам начальника отдела дизайна Genesis Люка Донкервольке, списание типологии автомобилей со счетов — это ошибка. Хотя компания любит внедорожники, Донкервольке не хочет, чтобы на улицах появилась монокультура внедорожников.

Хотя компания еще не объявила о новых седанах, она ранее подтвердила готовность выйти в сегмент европейских городских автомобилей. Модель, скорее всего, будет электрической и вдохновленной концептом Mint, представленным на автосалоне в Нью-Йорке в 2019 году.

Несмотря на то, что все текущие модели компании имеют четыре двери, компания все еще рассматривает возможность выпуска двухдверных автомобилей, включая концепты купе и кабриолета, которые получили теплый прием у потенциальных покупателей.

По словам Донкервольке, эти концепты уже одобрены для производства, и они будут располагаться в верхней части модельного ряда.

В то время как некоторые автопроизводители сосредотачиваются исключительно на внедорожниках и кроссоверах, Genesis хочет в ближайшие годы продолжать предлагать относительно сбалансированный портфель автомобилей и расширяться в новые сегменты.

Несмотря на снижение мирового спроса на седаны, этот сегмент остается относительно большим, и Донкервольке считает, что предложение покупателям выбора в конечном итоге увеличит продажи.

"Я думаю, что те, кто принимает такое решение, очень скоро пожалеют об этом, потому что они уступают его другим, а мы готовы его принять", — сказал он.

Компания Genesis намерена в ближайшие годы предлагать широкий ассортимент автомобилей, включая седаны, купе и кабриолеты.

Компания стремится предоставить своим клиентам возможность выбора и расшириться в новые сегменты, и она уверена, что ее подход принесет свои плоды.

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