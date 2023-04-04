Stellantis видит увеличение сроков автокредитования на фоне банковских потрясений

Компания Stellantis, третий по величине производитель автомобилей в мире по объему продаж, отмечает рост числа клиентов, желающих получить более долгосрочное финансирование и лизинговые сделки для своих автомобилей в связи с повышением мировых процентных ставок.
Филипп де Ровира, директор по работе с филиалами Stellantis, заявил, что клиенты все чаще выбирают кредиты с четырехлетним сроком погашения вместо обычных кредитов с трехлетним сроком погашения, что позволяет им приобрести автомобиль за ежемесячный платеж, аналогичный тому, который они имели раньше.
Чтобы упростить свои лизинговые и финансовые операции в Европе, Stellantis в конце 2021 года выполнила план, который предусматривал создание 50 на 50 единой долгосрочной мультибрендовой лизинговой компании Leasys с Credit Agricole Consumer Finance.
Кроме того, компания создала местные совместные предприятия в европейских странах для своего нового подразделения Stellantis Financial Services, ранее известного как Banque PSA Finance, с BNP Paribas Personal Finance и Santander Consumer Finance. Де Ровира отметил, что группа может извлечь выгоду из лучших условий финансирования, которые имеют эти банки по сравнению с условиями, доступными для автопроизводителя.
План направлен на сокращение количества финансовых и лизинговых организаций, которыми группа управляет в каждой стране, и количества используемых ею IT-систем, в результате чего экономия в этой области составит более 30%.
В 2026 году группа намерена увеличить парк корпоративных лизинговых автомобилей до более миллиона единиц, а к 2030 году удвоить чистый доход от банковской деятельности до 5,8 миллиарда евро (6,3 миллиарда долларов).
Де Ровира признал, что у группы имеется значительный портфель невыполненных заказов из-за дефицита поставок, влияющего на производство.
Он подчеркнул, что спрос не является главной проблемой, а скорее способность группы как можно быстрее поставлять автомобили, которые все еще находятся на рекордных уровнях в портфеле заказов.
Что касается ценообразования на автомобили, Де Ровира заявил, что группа не наблюдает тенденции к снижению. Хотя контекст меняется, и маловероятно, что значительный рост цен, наблюдавшийся в 2021 и 2022 годах, повторится, признаков снижения цен пока нет, и ожидается стабилизация.
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