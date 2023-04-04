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BAIC запускает производство кроссовера X35 и седана U5 Plus в Калининграде

2:39
Авто

BAIC, один из ведущих китайских производителей автомобилей, запустил производство двух своих популярных моделей — кроссовера X35 и седана U5 Plus — в Калининграде, Россия. Этот шаг знаменует собой последнее расширение глобальных операций BAIC, поскольку компания стремится конкурировать на российском рынке с такими моделями, как Hyundai Creta и Hyundai Elantra.

BAIC запускает производство кроссовера X35 и седана U5 Plus в Калининграде

Кроссовер X35 и седан U5 Plus: Особенности и технические характеристики

Кроссовер BAIC X35 — это стильный и универсальный внедорожник, который идеально подходит как для езды по городу, так и для поездок на природу. Он оснащен рядом характеристик, которые выделяют его на фоне конкурентов, включая просторный и комфортабельный салон, передовые системы безопасности и мощный, но эффективный двигатель.

Между тем, седан BAIC U5 Plus — это элегантный и изысканный автомобиль, созданный для комфорта и роскоши. Он может похвастаться целым рядом самых современных функций, таких как высококачественная аудиосистема, большой сенсорный дисплей и панорамная крыша. Он также оснащен передовыми средствами безопасности, включая многочисленные подушки безопасности и электронный контроль устойчивости.

Локализация и планы на будущее

В то время как производство этих моделей в Калининграде в настоящее время основывается на комплектах, импортируемых из Китая, BAIC планирует локализовать производство и сборку за счет использования компонентов российского производства. Это поможет снизить затраты и повысить эффективность производственного процесса.

Кроме того, BAIC намерена развивать свои производственные мощности в России и расширять линейку продукции в ближайшие годы. Компания также изучает возможность вывода на российский рынок электромобилей, которые будут производиться с использованием компонентов местного производства.

Заключение

Запуск производства кроссовера X35 и седана U5 Plus компании BAIC в Калининграде, Россия, является важной вехой для компании, расширяющей свое глобальное присутствие. Э

ти модели предлагают ряд передовых функций и технических характеристик, что делает их привлекательной альтернативой конкурентам на российском рынке. Планируя локализовать производство и представить новые модели в ближайшем будущем, BAIC намерена утвердиться в качестве крупного игрока в российской автомобильной промышленности. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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