Новый седан "Москвич 6" представил мэр Москвы Сергей Собянин

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4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый седан "Москвич 6", производство и продажи которого планируется начать во второй половине 2023 года.

В ходе подписания договора с компанией "Флот" на поставку автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для таксопарков-партнеров "Яндекс.Такси", которое состоялось на столичном заводе "Москвич", мэру представили новую модель — седан "Москвич 6".

Как уточнили в пресс-службе мэра, модель "Москвич 6" — это седан С-класса, который отличает продуманная эргономика и высокий уровень комфорта, широкие мультимедийные возможности и вместительный багажник.

"Москвич 6" предназначен для ежедневных поездок по городу. Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью с 10,4-дюймовым дисплеем, автоматически складывающимися боковыми зеркалами, камерой 360 градусов, электроприводом двери багажника.

Производство и продажи "Москвич 6" планируется начать во второй половине года.

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