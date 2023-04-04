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Компактный кроссовер Suzuki S-Presso появился в российских дилерских центрах

2:42
Авто

Российские дилерские центры недавно представили долгожданный компактный кроссовер Suzuki S-Presso. Теперь S-Presso доступен для покупки у дилеров, расположенных в Ростовской области.

Компактный кроссовер Suzuki S-Presso появился в российских дилерских центрах

Компактный и стильный дизайн

Suzuki S-Presso отличается компактным и стильным дизайном, что делает его идеальным для передвижения по оживленным городским улицам. Его смелый внешний дизайн обязательно привлечет внимание, а компактные размеры позволяют легко маневрировать в ограниченном пространстве.

Впечатляющие характеристики и топливная экономичность

Несмотря на свои компактные размеры, Suzuki S-Presso обеспечивает впечатляющую производительность и топливную экономичность. Оснащенный 1,0-литровым двигателем, он производит 50 кВт мощности и 90 Нм крутящего момента, обеспечивая плавное и комфортное вождение. Кроме того, расход топлива S-Presso составляет всего 4,9 л на 100 км, что делает его экологичным и экономичным вариантом для водителей.

Передовые функции безопасности

Безопасность водителей и пассажиров всегда является главным приоритетом для Suzuki, и S-Presso не является исключением. Он оснащен передовыми средствами безопасности, такими как двойные подушки безопасности, тормоза с ABS и датчик парковки задним ходом. Эти функции работают вместе, чтобы обеспечить безопасное и комфортное вождение для всех.

Доступная цена

Одним из наиболее привлекательных аспектов Suzuki S-Presso является его доступная цена. Он представляет собой отличное предложение для экономных потребителей, которым нужен надежный, стильный и практичный автомобиль. Благодаря впечатляющей топливной экономичности и низким эксплуатационным расходам, S-Presso является отличным вложением для тех, кто ищет качественный автомобиль.

Заключение

В заключение следует отметить, что появление Suzuki S-Presso в российских дилерских центрах является интересным событием для покупателей автомобилей в Ростовской области.

Благодаря компактному и стильному дизайну, впечатляющим техническим характеристикам и топливной экономичности, передовым функциям безопасности и доступной цене, S-Presso - отличный выбор для тех, кто ищет надежный и практичный автомобиль. Если вы находитесь на рынке новых автомобилей, обязательно посмотрите Suzuki S-Presso в вашем местном дилерском центре. 

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Субкомпактный кроссовер Suzuki S-Presso получил ряд обновлений
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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