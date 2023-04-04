Kia теперь предлагает iMT во всех вариантах дизельных и турбобензиновых двигателей

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Компания Kia недавно внесла значительные изменения в свою интеллектуальную механическую коробку передач. Теперь механическая коробка передач без сцепления является стандартной функцией для всех дизельных вариантов Sonet, Carens и Seltos. Более того, с 1 апреля 2023 года она будет доступна и для турбобензиновых вариантов.

Модельный ряд 2023 года от Kia был обновлен бензиновыми и дизельными двигателями, соответствующими требованиям RDE. Прежняя 6-ступенчатая механическая коробка передач в дизельном варианте была заменена на 6-ступенчатую iMT во всех трех моделях.

Обновленные турбобензиновые двигатели Kia также поставляются с 6-ступенчатой коробкой передач iMT. Sonet оснащен 1,0-литровым турбобензиновым двигателем, а Carens - 1,5-литровым T-Gdi.

В заключение следует отметить, что решение Kia предложить коробку передач МКПП в качестве стандартной функции для своих дизельных моделей и турбобензиновых вариантов является долгожданным шагом для автолюбителей. Это не только улучшит ощущения от вождения, но и сделает автомобиль более экономичным.

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