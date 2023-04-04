Экспорт Hyundai Verna начнется с июня

Hyundai, южнокорейский автомобильный гигант, объявил о своем плане начать экспорт следующего поколения Verna на международные рынки после запуска в Индии в прошлом месяце.

Согласно последним сообщениям СМИ, компания, скорее всего, начнет экспортировать Verna индийского производства с июня 2023 года, а Индия станет глобальным центром производства и экспорта этого автомобиля.

Ожидается, что Verna, которая производится на заводе Hyundai в Ченнаи, будет поставляться в различные страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Чтобы удовлетворить растущий спрос на этот автомобиль на мировом рынке, автопроизводитель поставил цель построить 1,2 тысячи единиц Verna в 2023 году, из которых 80 000 единиц были зарезервированы для экспортных рынков.

Hyundai намерен увеличить объем экспорта до 1,7-1,9 тыс. единиц в 2024 финансовом году. Для достижения этой цели компания расширила производственные мощности на заводе в Ченнаи до 8,5 тысяч единиц. Этот шаг также поможет Hyundai удовлетворить растущий внутренний спрос на Verna в Индии.

В заключение следует отметить, что, планируя экспортировать Verna на мировые рынки, компания Hyundai намерена укрепить свои позиции в высококонкурентной автомобильной промышленности.

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ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР ОТ АВТО-ПАПАТАЙМ НА HYUNDAI VERNA В ПРЕКРАСНОМ СОСТОЯНИИ