Maruti Alto 800 снят с производства: Прощание с культовым 796-кубовым двигателем

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Maruti Suzuki прекратила производство модели Alto 800, что ознаменовало конец эры для знаменитого 796-кубового двигателя марки. Автопроизводитель прекратил производство своего самого продаваемого хэтчбека, так как модернизация автомобиля для соответствия нормам BS6 Phase 2 была бы финансово нецелесообразной.

По словам Шашанка Шриваставы, старшего исполнительного директора Maruti Suzuki по маркетингу и продажам, сегмент хэтчбеков начального уровня с годами сократился.

В первую очередь это связано с увеличением стоимости приобретения таких автомобилей, что является результатом роста стоимости материалов и налогов. Другим фактором, способствующим этому, стала популярность Alto K10, что повлияло на спрос на Alto 800.

Alto 800 был представлен в 2000 году в качестве замены культовой модели Maruti 800. Он был оснащен 796-кубовым бензиновым двигателем, который производил 47 л.с. и 69 Нм крутящего момента. На сегодняшний день Maruti Suzuki продала в общей сложности 3,5 миллиона единиц Alto 800.

В заключение следует отметить, что снятие с производства Alto 800 знаменует конец эпохи для Maruti Suzuki, поскольку автопроизводитель решил отказаться от культового 796-кубового двигателя. Это решение было продиктовано в первую очередь финансовыми соображениями, поскольку стоимость модернизации автомобиля для соответствия новым нормам выбросов была бы непомерно высокой.

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2021 MARUTI SUZUKI ALTO LXI BS6 | (800CC 48bhp) |Solid White | POV Test Drive #8 | RevLimits |