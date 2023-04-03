Юбилейные выпуски Harley-Davidson 2023 года появятся в Индии

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Harley-Davidson, легендарный американский производитель мотоциклов, в этом году отмечает свое 120-летие.

В честь этого события компания выпускает специальные издания четырех своих культовых моделей: Heritage Classic, Fat Boy, Street Glide и Road Glide. Согласно недавнему сообщению СМИ, эти юбилейные версии должны появиться на индийском рынке в ближайшие недели.

Мотоциклы юбилейного выпуска имеют уникальную цветовую схему Heirloom Red Fade и логотип юбилейного выпуска, состоящий из летящего орла, логотипа бренда Harley-Davidson и надписи "1903-2023: 120 лет".

Кроме того, мотоциклы оснащены двигателями с затемненными двигателями, подчеркнутыми красными бликами и черными выхлопными трубами.

Механически модели Harley-Davidson Anniversary edition 2023 идентичны своим стандартным аналогам. Они оснащены мощным двигателем V-twin "Milwaukee Eight" объемом 1 868 куб. см, который доступен в двух вариантах. Версии Heritage Classic и Fat Boy развивают мощность 93 л.с. и крутящий момент 155 Нм, а модели Street Glide и Road Glide - 92 л.с. и 158 Нм крутящего момента.

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