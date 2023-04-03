Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Baijiahao: указ Путина №229 заставил Блинкена позвонить Лаврову
Maruti Alto 800 снят с производства: Прощание с культовым 796-кубовым двигателем
Юбилейные выпуски Harley-Davidson 2023 года появятся в Индии
Почему россияне все больше тратят на такси
Советник ВВС Украины Игнат заявил, что ВСУ имеют три бригады истребителей МиГ-29
РВ: российские военные превратили "в решето" натовский БТР ВСУ у Угледара
Парижане голосуют за запрет использования электросамокатов в столице Франции
Ауф видерзейн бензиновым VW Golf
Кадры после взрыва: раненые люди, террористка покидает кафе

Шпионские фотографии Mini Cooper SE 2025 года дают нам лучшее представление о нем

Авто

В течение нескольких лет мы мельком видели сильно закамуфлированные Mini Cooper Hardtops 2025 года, а также незамаскированную версию. Однако фотограф-шпион наткнулся на незамаскированный образец во время фотосессии в Лос-Анджелесе, и это наш лучший взгляд на компактный хэтчбек.

Шпионские фотографии Mini Cooper SE 2025 года дают нам лучшее представление о нем

Эта конкретная модель — Mini Cooper SE, одна из первых в новом поколении, поскольку она электрическая. Как и нынешняя модель SE, она имеет зеленый значок "S", который является одним из немногих явных признаков того, что это спортивная электрическая модель, так как на капоте теперь отсутствует выштамповка.

Он сохранил версию сверхбольшой передней решетки радиатора нынешних автомобилей. Общие очертания автомобиля, включая лобовое стекло и контрастную крышу, очень характерны для Mini.

Есть некоторые интересные изменения в деталях по бокам автомобиля. Дверные ручки установлены заподлицо, как на новых моделях BMW.

Также исчезли фирменные контрастные черные пластиковые накладки на крылья, которые были отличительной чертой Minis с момента их повторного появления на американском рынке в начале 2000-х годов. Нет даже намека на вентиляцию передних крыльев или значок. Автомобиль был значительно упрощен.

Хвостовая часть автомобиля также претерпела значительные изменения. Задний люк теперь закрывает задние фонари, которые имеют треугольную форму и по-прежнему украшены эмблемой "Юнион Джек", но она стала чуть менее заметной. Через люк к ним присоединяется полоса с названием модели.

Новый Mini будет представлен в мае следующего года. Ожидается, что будут выпущены две аккумуляторные батареи, емкостью 40 или 54 кВт/ч, и две версии автомобиля мощностью 181 и 215 лошадиных сил соответственно, а также газовые модели, которые появятся немного позже.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ключи от города. MINI Cooper JCW 230 лошадей.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"С Украины в США поехали гробы с генералами" — политолог

России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.

Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал"
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Снаряд ВС РФ оказался смертельным для боевика ВСУ
Шокирующие цифры: смертность привитых от коронавируса зашкаливает
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Россия устроила "громкие похороны" западным танкам в зоне СВО
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Последние материалы
Maruti Alto 800 снят с производства: Прощание с культовым 796-кубовым двигателем
Юбилейные выпуски Harley-Davidson 2023 года появятся в Индии
Почему россияне все больше тратят на такси
Шпионские фотографии Mini Cooper SE 2025 года дают нам лучшее представление о нем
Советник ВВС Украины Игнат заявил, что ВСУ имеют три бригады истребителей МиГ-29
РВ: российские военные превратили "в решето" натовский БТР ВСУ у Угледара
Парижане голосуют за запрет использования электросамокатов в столице Франции
Кадры после взрыва: раненые люди, террористка покидает кафе
Ауф видерзейн бензиновым VW Golf
Jeep Grand Cherokee получит комплектации Laredo X и Altitude X
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников