Шпионские фотографии Mini Cooper SE 2025 года дают нам лучшее представление о нем

В течение нескольких лет мы мельком видели сильно закамуфлированные Mini Cooper Hardtops 2025 года, а также незамаскированную версию. Однако фотограф-шпион наткнулся на незамаскированный образец во время фотосессии в Лос-Анджелесе, и это наш лучший взгляд на компактный хэтчбек.

Эта конкретная модель — Mini Cooper SE, одна из первых в новом поколении, поскольку она электрическая. Как и нынешняя модель SE, она имеет зеленый значок "S", который является одним из немногих явных признаков того, что это спортивная электрическая модель, так как на капоте теперь отсутствует выштамповка.

Он сохранил версию сверхбольшой передней решетки радиатора нынешних автомобилей. Общие очертания автомобиля, включая лобовое стекло и контрастную крышу, очень характерны для Mini.

Есть некоторые интересные изменения в деталях по бокам автомобиля. Дверные ручки установлены заподлицо, как на новых моделях BMW.

Также исчезли фирменные контрастные черные пластиковые накладки на крылья, которые были отличительной чертой Minis с момента их повторного появления на американском рынке в начале 2000-х годов. Нет даже намека на вентиляцию передних крыльев или значок. Автомобиль был значительно упрощен.

Хвостовая часть автомобиля также претерпела значительные изменения. Задний люк теперь закрывает задние фонари, которые имеют треугольную форму и по-прежнему украшены эмблемой "Юнион Джек", но она стала чуть менее заметной. Через люк к ним присоединяется полоса с названием модели.

Новый Mini будет представлен в мае следующего года. Ожидается, что будут выпущены две аккумуляторные батареи, емкостью 40 или 54 кВт/ч, и две версии автомобиля мощностью 181 и 215 лошадиных сил соответственно, а также газовые модели, которые появятся немного позже.

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