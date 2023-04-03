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Ауф видерзейн бензиновым VW Golf

2:13
Авто

Volkswagen Golf, который уже пять десятилетий работает на бензине, приближается к своему 50-летнему юбилею. К сожалению, он не успеет отпраздновать свое 60-летие.

Ауф видерзейн бензиновым VW Golf

Если Golf собирается выжить после завершения своего нынешнего жизненного цикла, который, как ожидается, наступит около 2030 года, ему понадобится немного автомобильной магии и, несомненно, аккумулятор.

Руководитель марки VW Томас Шефер сообщил родственному изданию Automotive News Europe — Automobilwoche, что нынешний Golf восьмого поколения, как ожидается, получит фейслифтинг в следующем году, что поставит его в фантастическое положение до конца десятилетия. После этого нам придется посмотреть, как будет развиваться сегмент.

Далее Шефер заявил, что девятое поколение Golf будет полностью электрическим не ранее 2028 года и дебютирует, когда VW откажется от текущей платформы MEB и запустит новую электрическую платформу SSP.

Он сказал: "Если мир будет развиваться совершенно иначе, чем ожидается к 2026 или 2027 году, то мы можем снова запустить совершенно новый автомобиль. Но я не ожидаю, что это произойдет. Пока что это не планируется".

По словам Шефера, "совершенно ясно, что мы не будем отказываться от таких культовых названий, как Golf, Tiguan и GTI, а перенесем их в мир электромобилей. Но, в частности, Golf должен соответствовать генам. Просто назвать так любой автомобиль не получится. Мы не допустим этой ошибки".

Через десять лет все автомобили VW будут электрическими, согласно великой германской схеме вещей. Когда речь заходит о прогнозировании игры названий в этот момент, Шефер сказал, что связь между Volkswagen и именем ID достаточно тесная, чтобы сохранить его даже наряду с более традиционными названиями. Тем не менее, не будет сюрпризом, если название автомобиля в конечном итоге будет изменено на "ID.Golf".

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Как там Volkswagen Golf 6 на вторичке? | Подержанные автомобили
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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