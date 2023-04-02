Концепт Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini - стильный способ воспитания детей

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Прошли те времена, когда минивэны были основными семейными автомобилями. Сегодня родители выбирают кроссоверы и внедорожники для перевозки своих малышей, но они не всегда практичны для перевозки детской армии. Однако Alfa Romeo предложила решение, которое может изменить ситуацию.

Британское подразделение компании недавно провело опрос 2 000 родителей с целью выявления удобных для родителей и детей функций, которые можно было бы включить в их автомобили.

Полученные результаты были использованы для создания единственной в своем роде модели под названием Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini, или "Детская версия".

Наибольшую озабоченность у родителей вызвали трудности с поддержанием чистоты автомобиля. Для решения этой проблемы Tonale Kid's Edition оснащен кожаным органайзером, который навешивается на оба передних сиденья и имеет фигурные прорези для бутылок с напитками, коробочек для закусок и ручек.

Этот органайзер также защищает спинки сидений от постоянных ударов детей во время поездок. Небольшой контейнер для мусора стоит на полу за центральной консолью, а таблица поощрений помогает детям следить за своими успехами в поддержании чистоты в машине.

В багажнике можно найти дополнительные принадлежности для уборки, включая пылесос на батарейках и складной поддон со щеткой для чистки багажника, очистителем кожи, салфетками и влажными салфетками.

Для родителей с младенцами Tonale Kid's Edition предлагает выдвижную пеленальную станцию в грузовом отсеке и радионяню на заднем сиденье. Пеленальный столик выдвигается из-под полки багажника после поднятия люка и покрыт легко чистящимся пеленальным ковриком.

Видеоняня для детей на заднем сиденье может быть установлена для наблюдения за детскими креслами, обращенными назад или вперед, а информация доступна в приложении для смартфона, которое могут проверять опекуны на переднем ряду.

Потребности в развлечениях также удовлетворяются благодаря экранам на спинках сидений, наушникам, подвешенным к органайзерам на спинках сидений, карманам для планшетов для трех детей и складной корзине для игрушек. Эта уникальная модель Tonale доказывает, что минивэны по-прежнему могут быть стильными и практичными для семей с несколькими детьми.

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Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini