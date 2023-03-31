Lamborghini Revuelto, клепать или бунтовать? Выбор за вами с помощью онлайн-конфигуратора

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Lamborghini запустила онлайн-инструмент, который позволяет пользователям настроить свой собственный суперкар Revuelto. Хотя, если вы не один из тех немногих, кто уже зарезервировал его, это, по сути, бессмысленное занятие.

Lamborghini утверждает, что Revuelto был распродан до 2025 года в начале марта, причем большинство обладателей резерва так и не увидели, как будет выглядеть автомобиль. Однако, если у вас есть свободное время, вы можете создать свою собственную версию. Конфигуратор предлагает что-то для каждого, будь вы поклонник автомобилей или влиятельный человек.

Цветовые варианты Revuelto предоставляют наибольшие возможности для индивидуальной настройки. Не менее 68 цветов, многие из которых доступны как в глянцевой, так и в матовой отделке, — есть из чего выбрать.

Для тех, кто ценит классику, есть оттенки Classica, вдохновленные Lamborghinis прошлого. Количество отдельных оранжевых и лаймово-зеленых цветов превышает всю палитру большинства обычных автомобилей, что может ошеломить.

Колеса имеют решающее значение для общего вида и ощущения автомобиля, и мы хотим соответствовать новым богатым артистам Soundcloud, которые часто ездят по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе.

Поэтому мы выберем 20- и 21-дюймовые шины Bridgestone performance, которые оборачиваются вокруг матово-черных колес Triguero с центральными колпачками из углеродного волокна и титановыми "ободными болтами". Тормозные суппорты доступны в семи цветах, но мы считаем, что самый привлекательный вариант — Arancio, или оранжевый.

Варианты обивки и цвета интерьера столь же разнообразны, как и цветовые решения, — на выбор предлагается множество вариантов. Например, салон Nero Ade Sportiva (черный) с контрастным цветом Verde Scandal (радиоактивный зеленый) и прострочкой Rosso Alala (красный) не должен сочетаться с внешним видом Blu Uranus Matt, но мы все равно пойдем на это.

Наконец, для завершающих штрихов, задний диффузор предлагает различные цвета, но мы снова выбираем Verde Scandal, поскольку он самый яркий. И последнее, но не менее важное: мы поставим галочку напротив титановой решетки двигателя, которая подчеркивает 1 001-сильный гибридный силовой агрегат V12, последний 12-цилиндровый двигатель, который Lamborghini когда-либо создаст.

Ни разу в процессе работы мы не наткнулись на ценник, так что это одна из тех ситуаций, когда "если вы должны спросить…". Что вы думаете о нашем Revuelto? Мы рады, что он будет чувствовать себя как дома в Ла-Ла Ленде или Майами. Хорошая новость заключается в том, что если вам не понравится наше творение, вы можете построить свое собственное.

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