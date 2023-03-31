2023 Honda Civic Type R попала под стоп-продажу из-за сидений

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Honda выпустила уведомление о прекращении продаж модели Civic Type R 2023 года выпуска из-за потенциального дефекта каркаса подушки водительского сиденья в сборе.

Автопроизводитель предупредил дилеров, что каркас подушки сиденья может иметь дефектные сварные швы, что может вызвать скрип или дребезжание, или даже привести к разрушению сварных швов, что снизит эффективность ремня безопасности в случае аварии и увеличит риск получения травмы.

Honda уведомила о проблеме Национальную администрацию безопасности дорожного движения. Однако агентство еще не опубликовало никакой информации об инциденте, поскольку сервисный бюллетень был выпущен только сегодня.

Последняя модель Type R оснащена передними сиденьями с ручной регулировкой и без подогрева, которые имеют более крупные и жесткие фиксаторы, чем в стандартном Civic. Кроме того, сиденья имеют уникальную раздельную нижнюю часть, которая подчеркивает спортивный внешний вид автомобиля.

Однако в 20-страничной теме на форуме Civic XI были зафиксированы скрипы и дребезжание в Type R еще в ноябре прошлого года, вскоре после начала поставок.

Хотя Honda не предоставила дилерам VIN-код или окно сборки, сервисные специалисты были проинформированы о том, что автомобили, попадающие под отзыв, получат уведомление о прекращении продаж, когда их VIN-коды будут введены в систему автопроизводителя. К сожалению, в настоящее время в наличии нет ремонтных деталей, и всем придется ждать поставок. Первое сообщение на форуме предполагало, что большинству ранних автомобилей потребуются новые рамы.

Honda рассчитывает начать уведомлять пострадавших клиентов к середине мая 2023 года, как указано в конце бюллетеня, разосланного дилерам.

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Honda Civic Type R. Они снова всё сделали по-своему!