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Tesla Semi отзываются из-за возможного отказа стояночного тормоза

1:00
Авто

Грузовик Semi компании Tesla, поставки которого начались недавно, подлежит отзыву из-за неисправного модуля клапана стояночного тормоза с электронным управлением.

Tesla Semi отзываются из-за возможного отказа стояночного тормоза

Отзыв затрагивает 35 единиц Semi, и неисправный модуль может вызвать неисправность стояночного тормоза, что приведет к неожиданному разблокированию и потенциально может стать причиной аварии.

Производитель компонента, компания Bendix, также выпустила отзыв для Peterbilt и Navistar. Tesla заменит неисправную деталь бесплатно, и пока не было зарегистрировано ни одного несчастного случая или травмы в связи с этой проблемой.

За последние несколько месяцев Tesla выпустила серию отзывов, включая один для более чем 360 000 автомобилей из-за проблем с программным обеспечением бета-версии Full Self-Driving и еще один из-за ослабления анкерных болтов на заднем сиденье внедорожника Model Y.

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Tesla Semi живьём! Перелом рынка грузоперевозок
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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