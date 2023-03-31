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Performance Art Grand Wagoneer возвращает дерево на свое место

3:38
Авто

Если вы наберете в Яндекс.Картинки "vintage Jeep Wagoneer", то заметите, что более 90% изображений имеют уникальную особенность — деревянную обшивку. Спрос на эту культовую особенность среди энтузиастов Jeep стал очевиден при просмотре запасов специализированных магазинов Wagoneer, таких как Wagonmaster и Classic Gentleman.

Performance Art Grand Wagoneer возвращает дерево на свое место

Эти магазины предлагают восстановленные 30-летние внедорожники по цене более 100 000 долларов. К сожалению, возрожденные Wagoneer и Grand Wagoneer от Jeep не предлагают деревянные панели в качестве опции. Однако на рынке появилась возможность заполнить этот пробел.

В прошлом году техасская компания Wagonmaster создала комплект виниловых деревянных панелей стоимостью 1900 долларов для современных внедорожников. В этом году другая компания Motive разработала свой вариант деревянной отделки под названием Performance Art Grand Wagoneers.

Версия Motive предназначена для более крупного из двух внедорожников и использует кисть вместо винила. Процесс начинается, когда клиент заказывает свой Jeep через Motive, которая затем доставляет его в Aria, компанию по автомобильному проектированию, дизайну и покраске в Ирвине, Калифорния.

Здесь Стюарт Лайман, художник из Калифорнии, вручную наносит на боковины кузова рисунок под дерево. Каждый Grand Wagoneer окрашивается вручную на современном заводе.

Затем Aria наносит новое защитное прозрачное покрытие. Этот метод нанесения рисунка "под дерево" похож на старомодные полоски, но с гораздо большей замысловатостью. Метод окраски также легче, чем дерево или винил, и с меньшей вероятностью покажется выцветшим и изношенным через десять лет.

Motive создаст по 15 экземпляров каждой из трех версий Performance Art Grand Wagoneer, всего 45. Версия Classic Woody Edition имеет темно-ореховое покрытие, напоминающее оригинальный Wagoneer. Версия Grand Adventure Edition демонстрирует "грубую, художественную обработку древесины и цвета".

Версия Grand Touring Edition оснащается древесным рисунком, который варьируется от стандартного Blackwood до "многоцветной художественной интерпретации" древесного рисунка. Также доступны варианты на заказ, такие как красное дерево, дуб, гавайский коа и другие, для тех, кто ищет определенный тип текстуры.

Последние две версии имеют новые колеса: Grand Adventure оснащен 20-дюймовыми дисками Heritage с шинами BF Goodrich All-Terrain, а Grand Touring — 22-дюймовыми коваными дисками Vossen с летними шинами Michelin Pilot Sport 4.

В качестве опции для всех версий предлагаются небольшие аксессуары, такие как деревянные корзины для пикника и одеяла, аксессуары для повышения производительности, такие как тормозные комплекты и выхлопные трубы из нержавеющей стали, а также дополнительные услуги для частных клиентов, такие как организация экскурсий на природе.

Цены на Grand Wagoneer Performance Art составляют от 150 000 долларов, а на создание одного из них уходит несколько месяцев. За каждый проданный Grand Wagoneer компания Motive перечислит часть выручки в фонд Hagerty Driver's Foundation. 

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История JEEP Wagoneer – Первого Роскошного Внедорожника (Luxury SUV) 1963 - 2022
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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