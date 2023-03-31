Эксперты: "Определить скрученный пробег поможет простая экспертиза"

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Цифры пробега перед продажей поизносившихся машин скручивают многие автовладельцы. Однако всё же есть способы определить истинный возраст приглянувшейся машинки.

Для проверки подлинности показаний на одометре (прибор для измерения оборотов колеса) используются различные маркеры. Например, оценить реальный пробег автомобиля можно, сопоставив его с состоянием салона: изношенность обивки руля и зон подлокотников, ручки коробки переключения передач — эти факторы свидетельствуют о более значительном сроке эксплуатации, соответственно, и большем пробеге. Также можно проверить техническое состояние тормозных дисков — в среднем их ресурс составляет 50-60 тысяч километров, сообщает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".

У большинства современных авто одометры цифровые, и, если их подключить к программному сканеру, возможно не только установить реальный пробег, но и время его корректировки.

"Штрафы за скрученные показания необходимы, так как это поможет регулировать исправность автомобилей на российском рынке. Авто с большим пробегом необходимо тщательно обслуживать, в противном случае накопленные неисправности будут способствовать росту числа ДТП", — отмечают в пресс-службе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.