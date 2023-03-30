2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000

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Компания Porsche объявила новые цены на свои модели 718 Cayman и Boxster 2024 года, которые увеличились на $4 900 до $11 600.

Линейка Cayman теперь начинается от $69 950 за 718 Cayman и до $162 350 за 718 Cayman GT4 RS.

за 718 Cayman и до $162 350 за 718 Cayman GT4 RS. Линейка 718 Boxster начинается от $71 850 за 718 Boxster и до $104 850 за 718 Spyder.

Отделка T была исключена из модельного ряда и заменена на Style Edition. Этот новый уровень отделки основан на модели начального уровня и в стандартную комплектацию входит механическая коробка передач, 20-дюймовые колеса, черная полоса на капоте и вдоль дверей с надписью Porsche, а также белый контрастный пакет.

718 Boxster Style Edition имеет цену, как у первого T, и оснащается 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил и 280 фунт-фут крутящего момента.

Стандартное оборудование также включает в себя выхлопную систему Sport Exhaust, динамические би-ксеноновые фары (PDLS), боковые зеркала и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, подогрев рулевого колеса, герб Porsche, выбитый в подголовниках, подсвечиваемые накладки на пороги из нержавеющей стали, передние/задние датчики парковки и двухзонный автоматический климат-контроль.

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