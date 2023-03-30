2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000

Компания Porsche объявила новые цены на свои модели 718 Cayman и Boxster 2024 года, которые увеличились на $4 900 до $11 600.
Отделка T была исключена из модельного ряда и заменена на Style Edition. Этот новый уровень отделки основан на модели начального уровня и в стандартную комплектацию входит механическая коробка передач, 20-дюймовые колеса, черная полоса на капоте и вдоль дверей с надписью Porsche, а также белый контрастный пакет.
718 Boxster Style Edition имеет цену, как у первого T, и оснащается 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил и 280 фунт-фут крутящего момента.
Стандартное оборудование также включает в себя выхлопную систему Sport Exhaust, динамические би-ксеноновые фары (PDLS), боковые зеркала и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, подогрев рулевого колеса, герб Porsche, выбитый в подголовниках, подсвечиваемые накладки на пороги из нержавеющей стали, передние/задние датчики парковки и двухзонный автоматический климат-контроль.
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