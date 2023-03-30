58 000 внедорожников Jeep Wrangler отзывают из-за вызывающей пожар шпильки рамы

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Компания Jeep начала отзыв около 58 000 автомобилей Wrangler, выпущенных в период с 2020 по 2023 год, в связи с проблемой безопасности.

Отзыву присвоен номер 23V-191 Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA). На отзываемых внедорожниках имеется шпилька рамы, которая считается ненужной и может стать причиной пожара в случае аварии.

Отзывная кампания включает 57 885 Wrangler, из которых затронуто около 58%. Производство этих автомобилей осуществлялось в период с 16 октября 2019 года по 14 мая 2022 года. В Jeep пояснили, что неиспользуемая шпилька рамы может пробить топливный бак при ударе, что приведет к утечке топлива и потенциальной опасности возгорания. Однако пока не сообщалось о каких-либо авариях или травмах.

Jeep не сообщил, почему эти Wrangler были выпущены с дополнительной шпилькой рамы, но решение, предлагаемое в рамках отзыва, простое.

Владельцам пострадавших автомобилей придется посетить авторизованного дилера, который удалит шпильку (если она есть) и закрасит часть рамы, где она была установлена. Водители, которые уже понесли расходы на это, будут иметь право на возмещение.

Более подробная информация об отзыве будет доведена до сведения владельцев и дилеров 12 мая 2023 года. Примечательно, что владельцам Gladiator не стоит беспокоиться по поводу отзыва.

Это уже второй раз, когда Wrangler становится частью отзывной кампании в 2023 году. В марте Jeep отозвал более 69 000 Wrangler и Gladiator, оснащенных шестиступенчатой механической коробкой передач, из-за проблемы с нажимным диском сцепления, которая могла привести к возгоранию. Компания все еще работает над решением проблемы и уведомит владельцев затронутых автомобилей 14 апреля.

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