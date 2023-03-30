Aston Martin подал заявку на регистрацию торговой марки "Vanguard"

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Компания Aston Martin недавно подала заявки на регистрацию товарного знака для названия "Vanguard" в три регистрационных ведомства, включая ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза, патентное ведомство Японии и ведомство по патентам и товарным знакам США.

Хотя цель регистрации неизвестна, некоторые предположения говорят о том, что название может быть связано с первым аккумуляторным электромобилем люксового автопроизводителя, выпуск которого ожидается к 2026 году.

Компания ранее объявила о планах перевести половину своего модельного ряда на электромобили к 2030 году и предложить электрифицированную версию каждой модели к 2025 году.

Были предположения, что Vanguard может стать названием для электрической версии Vanquish, которая, по слухам, будет выпущена в 2025 году с гибридной силовой установкой. Пока неясно, приведет ли регистрация торговой марки к более раннему дебюту EV или повлияет на сроки разработки автомобиля. Однако нередко автопроизводители подают заявки на регистрацию товарных знаков в последние годы перед выпуском автомобиля.

Учитывая, что в 2023 году Aston Martin исполняется 110 лет, а также планы автопроизводителя по расширению модельного ряда электрифицированных автомобилей, вполне возможно, что мы увидим EV раньше, чем ожидалось.

Кроме того, генеральный директор Aston Martin Лоренс Стролл, возможно, хочет произвести впечатление на инвесторов своей приверженностью альтернативной энергетике и способностью использовать импульс, созданный недавним успешным началом сезона Формулы 1.

Чтобы запустить процесс электрификации, в конце этого года автомобиль Valhalla будет оснащен плагин-гибридной силовой установкой с двигателем V8, а обновленный DB11, который, как ожидается, будет переименован в DB12, также может получить легкую гибридную систему.

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