Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
CD Project RED поделится подробностями о дополнении Phantom Liberty в июне 2023
2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000
2024 Renault 5 EV откроет новую платформу для электромобилей
58 000 внедорожников Jeep Wrangler отзывают из-за вызывающей пожар шпильки рамы
Политик из США Барака: своим решением об Артёмовске Зеленский показал, что Пентагон и западные СМИ лгут
Пушилин заявил о скором освобождении Артёмовска
Кристина Орбакайте рассказала о сильном характере своей дочери Клавдии: "С нами на равных"
Fisker Ocean 2023 года рассчитан на 440 миль на одной зарядке в Европе
GameVoice показала трейлер русской озвучки для Hogwarts Legacy

Aston Martin подал заявку на регистрацию торговой марки "Vanguard"

2:12
Авто

Компания Aston Martin недавно подала заявки на регистрацию товарного знака для названия "Vanguard" в три регистрационных ведомства, включая ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза, патентное ведомство Японии и ведомство по патентам и товарным знакам США.

Aston Martin подал заявку на регистрацию торговой марки "Vanguard"

Хотя цель регистрации неизвестна, некоторые предположения говорят о том, что название может быть связано с первым аккумуляторным электромобилем люксового автопроизводителя, выпуск которого ожидается к 2026 году.

Компания ранее объявила о планах перевести половину своего модельного ряда на электромобили к 2030 году и предложить электрифицированную версию каждой модели к 2025 году.

Были предположения, что Vanguard может стать названием для электрической версии Vanquish, которая, по слухам, будет выпущена в 2025 году с гибридной силовой установкой. Пока неясно, приведет ли регистрация торговой марки к более раннему дебюту EV или повлияет на сроки разработки автомобиля. Однако нередко автопроизводители подают заявки на регистрацию товарных знаков в последние годы перед выпуском автомобиля.

Учитывая, что в 2023 году Aston Martin исполняется 110 лет, а также планы автопроизводителя по расширению модельного ряда электрифицированных автомобилей, вполне возможно, что мы увидим EV раньше, чем ожидалось.

Кроме того, генеральный директор Aston Martin Лоренс Стролл, возможно, хочет произвести впечатление на инвесторов своей приверженностью альтернативной энергетике и способностью использовать импульс, созданный недавним успешным началом сезона Формулы 1.

Чтобы запустить процесс электрификации, в конце этого года автомобиль Valhalla будет оснащен плагин-гибридной силовой установкой с двигателем V8, а обновленный DB11, который, как ожидается, будет переименован в DB12, также может получить легкую гибридную систему.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Aston Martin DBX. Английский стиль.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Последние материалы
CD Project RED поделится подробностями о дополнении Phantom Liberty в июне 2023
2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000
2024 Renault 5 EV откроет новую платформу для электромобилей
58 000 внедорожников Jeep Wrangler отзывают из-за вызывающей пожар шпильки рамы
Политик из США Барака: своим решением об Артёмовске Зеленский показал, что Пентагон и западные СМИ лгут
Пушилин заявил о скором освобождении Артёмовска
Кристина Орбакайте рассказала о сильном характере своей дочери Клавдии: "С нами на равных"
Fisker Ocean 2023 года рассчитан на 440 миль на одной зарядке в Европе
GameVoice показала трейлер русской озвучки для Hogwarts Legacy
Aston Martin подал заявку на регистрацию торговой марки "Vanguard"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников