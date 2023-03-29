Эксперт: "Угонщики зачастую знакомы с картами монтажа сигнализаций"

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Наиболее современным и эффективным способом защиты автомобиля являются телематические и спутниковые охранные системы, которые позволяют не только предотвратить угон, но управлять автомобилем удалённо, сообщил читателям Pravda.Ru руководитель концерна Volkswagen Илья Назаров.

Эффективность таких защитных комплексов подтверждают страховые компании, которые предоставляют существенные скидки при покупке полиса КАСКО, если на вашем авто установлены определенные модели охранных систем. Спутниковые и телематические сигнализации пользуются высоким спросом у клиентов дилерских центров.

"Есть важный нюанс: установку защитных систем стоит доверить профессионалам, при этом попросить их творчески подойти к подключению системы. Угонщики часто знакомы с картами монтажа сигнализаций, поэтому любые отклонения от стандартных схем потребуют дополнительного времени и усилий. Это увеличивает шансы на то, что столкнувшись с таким автомобилем, угонщик решит поскорее ретироваться и найти более простой вариант для угона", — отмечает эксперт.

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