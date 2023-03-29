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Эксперт: "Угонщики зачастую знакомы с картами монтажа сигнализаций"

1:10
Авто

Наиболее современным и эффективным способом защиты автомобиля являются телематические и спутниковые охранные системы, которые позволяют не только предотвратить угон, но управлять автомобилем удалённо, сообщил читателям Pravda.Ru руководитель концерна Volkswagen Илья Назаров.

Эксперт: "Угонщики зачастую знакомы с картами монтажа сигнализаций"

Эффективность таких защитных комплексов подтверждают страховые компании, которые предоставляют существенные скидки при покупке полиса КАСКО, если на вашем авто установлены определенные модели охранных систем. Спутниковые и телематические сигнализации пользуются высоким спросом у клиентов дилерских центров.

"Есть важный нюанс: установку защитных систем стоит доверить профессионалам, при этом попросить их творчески подойти к подключению системы. Угонщики часто знакомы с картами монтажа сигнализаций, поэтому любые отклонения от стандартных схем потребуют дополнительного времени и усилий. Это увеличивает шансы на то, что столкнувшись с таким автомобилем, угонщик решит поскорее ретироваться и найти более простой вариант для угона", — отмечает эксперт.

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В Москве попытались угнать трактор
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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